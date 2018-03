Oulun poliisi: Ulkomaalaista miestä epäillään törkeästä ihmiskaupasta, pahoinpiteli naista ja pakotti toimimaan prostituoituna

Oulun käräjäoikeus on vanginnut ulkomaalaisen miehen, jota epäillään todennäköisin syin törkeästä ihmiskaupasta. Miehen vangitsemista vaati poliisi.

Miehen epäillään pakottaneen ulkomaalaisen naisen toimimaan prostituoituna useassa kaupungissa sekä Suomessa että ulkomailla. Naista pahoinpideltiin ja uhattiin väkivallalla.

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jussi Hyrkäs Oulun poliisista kertoo, että toiminta on jatkunut tämän vuoden alkupuolelta viime päiviin saakka. Mies otettiin kiinni viime viikon perjantaina Oulussa.

– Suomessa toimintaa on ollut isoissa kaupungeissa, Hyrkäs sanoo.

Tapauksen tutkinta on vielä alkuvaiheissa, ja poliisi ei ota kantaa tapauksen yksityiskohtiin kuten siihen, toimiko mies yksin ja oliko uhreja vain yksi.

– Yleisellä tasolla voin todeta, että ihmiskauppa ilmiönä on lisääntymään päin. Ihmiskauppa on kuitenkin piilorikollisuutta, jonka paljastaminen on haastavaa, sanoo Hyrkäs.

Hän toteaa, että ihmiskauppa liittyy usein kansainväliseen rikollisuuteen. Kyseisen rikostutkinnan kohdalla hän ei ota kantaa siihen, onko sillä kytköksiä kansainväliseen rikollisuuteen vai ei.