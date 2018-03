Oululaisväitös: Korvavalo saattaa auttaa jetlagiin - kallon läpi annettavan kirkasvalon vaikutusmekanismi kuitenkin epäselvä

"Näkemiseen liittymättömän valon vaikutusmekanismeja on tutkittu vähän. Esimerkiksi lintujen ja alempien selkärankaisten aivojen on kuitenkin osoitettu reagoivan suoraan valoaltistukseen."

Minusta on mielenkiintoista, ettei Suomessa tunneta juuri lainkaan punavalohoitoa (photobiomodulation therapy), jossa punaista valoa tai lähi-infrapunaa annetaan suoraan hoidettavaan kudokseen. Koe-eläimillä on tutkittu esimerkiksi Alzheimerin taudin, Parkinsonin taudin, aivovammojen ja aivohalvauksen hoitoa siten, että niiden aivoja valotetaan suoraan punavalolla. Näissä on saatu selvä osoitus siitä, että aivojen valoaltistus vaikuttaa aivojen toimintaan.

Lisäksi tätä valohoitoa on tutkittu koe-eläimillä yli sataan muuhun hoitoaiheeseen, mm. silmäpohjan rappeuma, nivelrikko, lihasvauriot, munuaisvaurio ja maksakirroosi. Tutkimusta aiheesta on julkaistu yli 3000 tiedeartikkelissa, ja julkaistu yli sadassa kelvollisessa tiedelehdessä (vaikuttavuuskerroin yli 3.0). Punavalohoitoa on tutkittu mm. rotilla, hiirillä, kaniineilla, koirilla, sioilla, apinoilla, lampailla, hevosilla, lehmillä, kissoilla, paksuhyppymyyrillä, gerbiileillä, hamstereilla ja kimalaisilla.

Kirjoitin toissa vuonna aiheesta Valtsun terveysblogiin kirjoituksen "Punainen valo ja lähi-infrapuna sairaustilojen hoidossa", josta löytyy parisataa tutkimuslinkkiä aiheesta. Sieltä löytyy myös pdf-linkki Erikoislääkäri-lehdessä vuonna 2016 julkaistuun artikkeliini tästä punavalohoidosta.

Vladimir Heiskanen, hammaslääketieteen kandidaatti, Helsinki