Oululaiskuski kuvasi suomalaisten jonotusta bussipysäkillä, "Ei ainakaan tarvitse kenellekään puhua"

Tein saman havainnon Oulussa jo vuosia sitten. Heikinharjun pysäkki Kuusamontien varressa on paras esimerkki siihen :). Tosin ihan noin pitkät "hajuraot" jonottajien välillä ei näyttänyt olevan, mutta toki pitkässä jonossa hekin seisoivat. Nyt on tilanne hieman tasoittunut, koska Ouluunkin on muuttanut ulkomaalaisia ja kyseisellä pysäkillä heitäkin usein näkyy ja he uskaltavat odottaa bussia muutenkin kuin jonottamalla...