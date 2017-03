Orpo on nihkeä salkkujen puolitukselle – vaatii uusjakoon tasapainoa

Kokoomuksen valtiovarainministeri Petteri Orpo on nihkeä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ehdotukselle lisätä hallituksen ministerien määrää jakamalla kolmen ministerin yhdistelmäsalkut kahtia. Ministerien työmäärää on haluttu vähentää ja raivata tilaa perussuomalaisten uuden puheenjohtajan salkulle jakamalla oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.), maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) ja opetus- ja kulttuuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) salkut kahtia.



Kolmea uutta ministerisalkkua on esittänyt myös perussuomalaisten puolustusministeri Jussi Niinistö.



Orpo painottaa, että salkkujen uusjaon pitää olla tasapainossa, jos sellaiseen ryhdytään. Hän ei täsmennä mitä kokoomus tasapainoisella jaolla tarkoittaa. Se pitää Orpon mukaan sisällään monenlaista.



– En halua pohtia tätä julkisuuden kautta.



Kokoomuksen ministerit ovat selvinneet hyvin tehtävistään ja työtaakastaan, Orpo korostaa.



Kokoomukselle ei siis näyttäisi riittävän vain uuden kulttuuriministerin saaminen hallitukseen, jos Grahn-Laasosen salkku jaetaan kahtia. Puolueen on arvioitu haluavan lisää painavampi tehtäviä.



Ministerisalkkujen kierrätys hallituksen sisällä on vaikeaa, koska myös perussuomalaisten uudelle puheenjohtajalle pitää saada painava salkku.



Orpo painottaa, että syy lisätä ministerien määrää voi olla vain tehdä parempaa lainsäädäntöä. Perussuomalaisten puheenjohtajan vaihdosta ja hallituksen ministerien määrää Orpo ei halua missään tapauksessa nivoa yhteen.



Hyviä uusia ministerejä Orpo vakuuttaa kokoomuksen eduskuntaryhmästä löytyvän yllin kyllin.