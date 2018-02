Oppositiopuolueet vaativat: Soten valinnanvapauden yhteensopivuus EU:n kilpailuoikeuden kanssa varmistettava

Tällä nykyisellä hallituksella on ollut tapana, että ensin hutkitaan ja sitten vasta tutkitaan. SOTE on sen verran iso asia, että sen järkevyys kannattaa tutkia tarkoin, sillä pahoin pelkään, että suomalaiset ymmärtävät vasta sitten mistä tässä on kyse, kun koko SOTE-kupla on räjähtänyt silmille noin kymmenen vuoden kuluttua.