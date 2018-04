Onnettomuustutkintakeskus on saanut runsaasti ilmoituksia kattojen sortumista – "Romahdus ei ole koskaan lumen syytä"

Runsasluminen talvi on lisännyt tarvetta lumenpudotukselle Lidl-myymälöiden katoilla muuallakin kuin Kainuussa. Kajaanin myymälä suljettiin keskiviikkona sisäkatossa havaittujen poikkeamien vuoksi ja avattiin jälleen perjantaina. Nyt liikkeen kulkureiteillä on useita puupilareita. Katto vaatii vielä perusteellisen remontin. Kuva on keskiviikolta.