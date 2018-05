Oikeusministeri Häkkänen: Suomessa ei ole tilaa sharia-laille tai muille rinnakkaisyhteiskuntaa tavoitteleville pyrkimyksille

Mykkänen voisi samalla vihjaista milloin kirkkolaki ja sitä myöten evankelis-luterilaisen ja ordoksikirkon erityiskohtelu lopetetaan tässä maassa?

Muuten Mykkäsen kommentti: "Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa, jossa perusoikeudet kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti. Suomi on yhteiskunta, jossa monimuotoisuudesta huolimatta elämme kaikkien oikeuksia kunnioittaen. Yhdenvertaisuus on Suomen voimavara ja yhteiskuntaa koossa pitävä voima." on täyttä potaskaa. Meillä on kristinuskon diktatuuri tässä maassa.

Hyvänä esimerkkinä kristinuskon diktatuurista tässä maassa on kirkkolain lisäksi kirkolliskokouksen äskeinen päätös olla vihkimästä homopareja. Kirkko toimii siis Suomen lainsäädännön vastaisesti. Myös perustuslakia vastaan. Ei onnistu maallisilta viranomaisilta. No, ongelmahan on se että Suomen laissa on vielä käytössä avioliitto termi. Se pitäisi korvata lainsäädännössä rekisteröidyllä parisuhteella. Silloin kirkko saisi tehdä ihan mitä haluaa avioliittoon vihkimisen kanssa.