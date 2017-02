Oikeusasiamies on saanut jo kymmeniä kanteluita toimeentulotuesta – Kela purkaa jonoja kesään asti

Kelan toimeentulohaun käsittelyajoista, sähköisen järjestelmän ongelmista ja asiakaspalvelun ruuhkista on tullut jo yli 40 kantelua eduskunnan oikeusasiamiehen toimistoon.



Oikeusasiamiehen toimisto on pyytänyt Kelalta selvityksiä kansalaisten kanteluissa mainituista epäkohdista. Kela on jo antanut osan selvityksistä.



Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja tekee johtopäätöksensä tilanteesta näillä näkymin maaliskuussa.



Eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto voi esimerkiksi antaa huomautuksen tai toimenpidekehotuksen, jos viranomainen ei täytä velvollisuuttaan tai kansalaisen perusoikeudet eivät toteudu.





Toimeentulotuen myöntäminen siirtyi kunnilta Kelalle vuodenvaihteessa. Kelan arvion mukaan asioijien määrä on kasvanut vuodentakaisesta lähes 60 prosentilla.



Kelan osastopäällikön Anne Neimalan mukaan ruuhkia toimistoissa puretaan nyt myös viikonloppuisin.



Kelan hallituksen puheenjohtaja Terttu Savolainen kertoo, että uusia työtekijöitä on päätetty tämän vuoden puolella rekrytoida yli 50.



– Myös toimeentulotuen siirron ajaksi työhön otettujen määräaikaisten työt jatkuvat kesään saakka.



Savolaisen mukaan Kelan pohjoisessa piirissä hakemukset saadaan käsiteltyä seitsemän päivän määräajassa, mutta etelämpänä on menty yli.