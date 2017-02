Oikeus: Äiti hukutti poikansa tahallaan

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on antanut välituomion Raahen Pattijoella viime syksynä tapahtuneesta hukkumistapauksesta.

Oikeus katsoo, että 56-vuotias nainen on syyllistynyt henkirikokseen. Oikeuden mukaan hän surmasi tahallaan 20-vuotiaan poikansa hukuttamalla hänet Pattijokeen 25. syyskuuta.

”Uhrin sairaus vaikutti siihen, että tällainen teko pääsi tapahtumaan eli että matalaan veteen pystytään hukuttamaan isokokoinen, fyysisesti terve henkilö”, oikeus toteaa.

Uhrilla todetun sairauden vuoksi poika oli erityisen riippuvainen äidistään ja oli hänen määräiltävissään.

Äidille on ryhdytty tekemään mielentilatutkimusta ja hän on psykiatrisessa vankimielisairaalassa. Oikeus jatkaa rikoksen käsittelyä sen jälkeen, kun mielentilatutkimus on saatu valmiiksi. Tuomioistuin päättää tuolloin, onko äiti syyllistynyt surmaan, tappoon vai murhaan ja millaisen rangaistuksen se hänelle langettaa.

Syyttäjä vaatii hänelle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta. Nainen kiistää syyllistyneensä murhaan, mutta myöntää olevansa syyllinen korkeintaan surmaan. Siitä voi saada neljästä vuodesta kymmeneen vuotta vankeutta.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus käsitteli hukkumistapausta osittain suljetuin ovin keskiviikkona. Yleisö poistettiin salista muun muassa silloin, kun oikeus käsitteli uhrin ja syytetyn terveydentilaan liittyviä asiakirjoja. Syytetty ei halunnut tulla kuulluksi lainkaan, joten oikeudessa ruodittiin hänen poliisille antamaansa esitutkintakertomusta. Sekin käytiin läpi suljetuin ovin.