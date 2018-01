Voiko kyseessä olla saman sanan kaksi erilaista merkitystä eli "Sanoin, että 25 vuotta, että ihan tarpeeksi." Voiko olla niin, että virkailija ei ollut tutustunut papareihin ennakolta ja hän ajatteli, että Yagmur Özberkan on muuttamassa pois Suomesta. Kättelyä ei kannata välttämättä odottaa näin influenssan ja flunssan aikana missään toimistossa. Onhan tuota tullut itsekkin ulkomailla asuttua ja myös sanouttu, että lähden takaisin Suomeen täällä on jo asuttu tarpeeksi kauan. Toivottavasti kyseessä on tällainen kahden tai kolmen ihmisen välinen väärinkäsitys ja vielä tiedoksi kun aikanaan tein sijoitusta rahastoon ei silloinkaan kukaan kätellyt.