No niin kyllä maailma nyt pelastuu, vanhat kotterot nyt sitten tuonne tielle köröttelemään ,tie mustama pakokaasua ,on siellä päättäjillä menneet puurot ja vellit sekaisin ,vouhotetaan että Suomeen pitäis autokanta uusittua vähänpäästöseksi ,se on yhtä juhlaa kun köyhä tuhlaa !