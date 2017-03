Neuvolat repivät hallitusta: kokoomus haluaa ne yksityisille sote-keskuksille ja osaksi valinnanvapautta, keskusta vastustaa

Hallitus neuvotteli torstaina aamulla sote-uudistuksen valinnanvapauden toteuttamisesta

Lännen Media keskusteli neuvotteluiden sisällöstä useiden eri puoluelähteiden kanssa.

Konkreettisena asiana pöydällä on, ulotetaanko valinnanvapaus koskemaan äitiys- ja lastenneuvoloita.

Kokoomus esittää, että neuvolat tulisivat valinnanvapauslainsäädännössä osaksi uusia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jolloin lakisääteisiä neuvolapalveluita tarjoaisivat myös sote-keskuksia maakuntiin perustavat yksityiset yritykset.

- Neuvolakeskustelu on vielä auki. Henkilökohtainen kantani on, että neuvolat olisivat osa sote-keskuksen palveluita, kokoomuksen sote-neuvottelija, sisäministeri Paula Risikko sanoo Lännen Medialle.

Keskusta lähtee sote-neuvotteluissa siitä, että neuvolat toimisivat maakuntien liikelaitosten alaisuudessa, jolloin ne säilyisivät kokonaan julkisesti tuotettuina palveluina. Tässä mallissa neuvolat eivät olisi valinnanvapauden piirissä.

Keskustalaiset hallituslähteet vahvistivat torstaina Lännen Medialle, että pääministeripuolue ei haluaisi ulottaa valinnanvapautta neuvoloihin.

- Laajasti terveysväki on sitä mieltä, että neuvoloiden pitäisi olla julkisella puolella, toteaa keskustan kansanedustaja, THL:n entinen pääjohtaja Pekka Puska.

Monet johtavat keskustalaiset ovat Puskan linjoilla, mutta eivät halua kommentoida aihetta nimillään.

Hallitus aikoo muuttaa valinnanvapautta koskevaa lakiluonnostaan siten, että eduskunnalle annettavassa lakiesityksessä määritellään tarkasti, mitä palveluita sote-keskuksen on asiakkailleen tuotettava. Hallitus siis määrittelee yksityiskohtaisesti, mitkä palvelut kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin.

Hallitus on päätymässä yksityiskohtaiseen määrittelyyn siksi, että perustuslaki edellyttää kansalaisille yhdenvertaisia palveluita.

Tarkalla lakiin kirjoitetulla määrittelyllä hallitus yrittää varmistaa sen, että maakunnat eivät voi tehdä erilaisia ratkaisuja sote-keskusten palveluvalikoimien suhteen.

Sote-neuvotteluissa on vielä ratkaisematta, missä vaiheessa ihmisten on valittava sote-keskuksensa ja milloin keskusten on oltava toiminnassa.

Kokoomus lähtee neuvotteluissa siitä, että peruspalveluiden laaja valinnanvapaus astuisi voimaan vuoden 2019 alussa.

Keskusta on erilaisten siirtymäaikojen kannalla, ja mahdollisista siirtymäajoista on neuvotteluissa ollut esillä useita eri malleja.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on LM:n tietojen mukaan esittänyt, että hallituksen valinnanvapautta koskevien uusien linjausten pitäisi olla valmiina ensi viikolla, jolloin hallituksen pitää vastata opposition valinnanvapaudesta jättämään välikysymykseen.

Neuvottelut hallituksessa jatkuvat tiiviisti.

Neuvotteluissa ollaan päätymässä siihen, että Kelalla on keskeinen rooli korvausten maksamisessa sote-keskuksia pyörittäville palveluntuottajille.

Maakunnat siis ohjaisivat satojen miljoonien eurojen sote-rahavirtoja kulkemaan Kelan kautta.