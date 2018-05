Nelikko lunasti viimein Suomen suurimman rahapelivoittonsa – 90 miljoonaa odotti lunastajia kolme kuukautta

Suomen kaikkien aikojen suurin rahapelivoitto on lunastettu tällä viikolla Veikkauksen pääkonttorista Helsingistä. Loimaan Prismassa pelattu Eurojackpotin rivi toi voittajille yhteensä noin 90 miljoonaa euroa. Voittajia oli neljä. Jokainen voittaja sai alavoittoineen yhteensä 22 504 200 euroa.

Voittajat odottivat voiton lunastamista liki kolme kuukautta. Peli oli ostovaiheessa jaettu viiteen osaan. Jokaisella voittajalla oli porukkapelistä yksi osuus ja lisäksi yksi neljäsosa viidennestä osuudesta.

Voittajat pitivät voitostaan erittäin matalaa profiilia. Elämä jatkui raiteillaan, vaikka tilille tipahtikin nyt reippaampi summa rahaa.

Vitkutteluaan voiton lunastamisesta yksi voittajista selitti sillä, että tarvitsi aikaa pohtia asiaa.

– Piti saada riittävästi aikaa jäsentää ajatuksia tästä asiasta, voittaja perusteli Veikkaukselle.

Voittotositteiden kohtalosta on pyörinyt helmikuusta saakka erittäin villejä huhuja. Totuuden tiesi vain harva.

Koira ei syönyt tositetta

– Ei sentään koira syönyt, yksi voittajista sanoi, mutta ei halunnut kuitenkaan avata enempää, missä he tositteitaan viikkokausia säilyttivät.

Veikkauksellakin oltiin tyytyväisiä voiton lunastamisesta.

– Toivottavasti tuoreet miljonäärit nauttivat voitostaan ja laittavat hyvän kiertämään niin, että valtavasta potista on iloa myös muille, Veikkauksen tiedottaja Pipsa Öhman sanoo.

Eurojackpotia on pelattu maaliskuusta 2012 alkaen. 90 miljoonaa euroa on pelin sääntöjen mukaan suurin mahdollinen voittosumma. Se on voitettu pelin historian aikana neljä kertaa.

Toukokuussa 2015 potti meni tshekkiläispelaajalle, lokakuussa 2016 Saksaan ja tammikuussa 2017 potti jakautui viidelle täysosumalle Saksaan, Hollantiin ja Tanskaan.

Päävoitto on osunut Suomeen kuuden vuoden aikana 14 kertaa.