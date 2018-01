Naislääkäreiden kasvava määrä lisää sijaisten tarvetta - terveyskeskuksiin kaivataan pysyvyyttä

Lääkärithän ovat, ainakin omasta mielestä , nykyään Jeesuksesta seuraavia, niin julkisella kuin yksityisellä. Molemmissa on jos jonkinlaista rahankeräjää. On toki myös tunnollisesti potilasta hoitavia mutta kyllä on näitä 10 minuuttia ja 100 euroa eli päivää ja näkemiin kassa on tuossa suunnassa.