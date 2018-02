Naisen tekemä väkivalta on yhä tabu – netin kautta naisille apua tarjolla

Naisten lähisuhteissa tekemä väkivalta on yllättävän yleistä, ja asiaa on pyritty tuomaan entistä enemmän esille viime vuosina.

Ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijat Freia Luminka ja Maija Isosaari Helsingissä ja Tampereella toimivasta Maria Akatemiasta olivat loppuviikolla Oulussa keskustelemassa asian tiimoilta.

Vuodesta 2003 Maria Akatemiassa on tehty ehkäisevää työtä nimenomaan niiden naisten parissa, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa lähisuhteissaan.

Tutkimusten mukaan naisten ja miesten käyttämää väkivaltaa on parisuhteissa lähes yhtä paljon. Lapsiin kohdistuvasta väkivallasta on noin kolmannes äitien tekemää.

– Nämä aiheet eivät nouse niin paljon päivänvaloon kuin pitäisi. Väkivaltaa tekevät naiset jäävät yksin häpeänsä ja syyllisyytensä kanssa, Luminka sanoo.

Maria Akatemia on pyrkinyt auttamaan tämän ongelman kanssa painivia naisia toimipisteissään Helsingissä ja Tampereella. Naiset ovat ottaneet yhteyttä puhelinpalvelun kautta ja ovat sitä kautta ohjautuneet mukaan.

Tarkoituksena on nyt saada naisia myös valtakunnallisesti avun piiriin. Viime marraskuussa Maria Akatemia avasi netissä sivuston, jonka kautta naiset voivat saada keskusteluapua.

Nettipalvelun chatissa nainen voi nimettömänä keskustella ammattilaisen kanssa. Siitä hänet voidaan ohjata videokeskusteluihin ammattilaisen kanssa ja ryhmäkeskusteluihin videon välityksellä.

– Kansalaisjärjestössä työtä tehdään julkisin varoin. Palvelu on täysin ilmaista, sanoo Maija Isosaari.

Isosaaren mukaan heidän asiakkainaan olevilta aivan tavallisilta naisilta on tullut hälyttävän paljon kommentteja, että he kokevat tulleensa sivuutetuiksi koko palvelujärjestelmässä, neuvolassa tai sosiaalityön yhteydessä.

– On kyse tabusta, jota välttämättä ammattilaisillakaan ei ole vielä kykyä kohdata. Monet asiakkaat ovat sanoneet, että he olisivat niin halunneet, että se ammattilainen olisi kysynyt asiasta. Asia on kuitenkin jotenkin sivuutettu, Isosaari sanoo.

Chat-palvelu väkivaltaa käyttäville naisille löytyy netistä osoitteesta naisenvakivalta.fi