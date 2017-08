Näin presidentti Koivisto pysäytti itärajan yli tulleen pakolaisvirran vuoden 1991 alussa

Somalian verinen sisällissota ajoi pakolaisia eri puolille Eurooppaa vuonna 1990.

Suomessa tilanne kärjistyi marraskuussa, kun itärajan yli Neuvostoliitosta tuli kerralla toistasataa somalialaista. Joulukuussa heitä tuli lisää itärajan yli, ensin 230, ja virta jatkui tasaisena vuoden loppua kohti.

Se sai presidentti Mauno Koiviston pelkäämään, että tilanne ryöstäytyisi kokonaan suomalaisten hallinnasta.

Koivisto piti kovasanaisen puhuttelun sisäministeri Jarmo Rantaselle (sd.) ja kansliapäällikkö Juhani Perttuselle.

– Somalialaiset on syytä pysäyttää rajalle. Otetaan nimet ylös ja luvataan harkita. Todetaan, että Neuvostoliitto on turvallinen maa. Jos joku on eri mieltä, niin sitten riidellään. Ellei näitä pysäytetä, miten sitten muitakaan, presidentti linjasi.

Koivisto sanoi pääministeri Harri Holkerille (kok.) ja ulkoministeri Pertti Paasiolle (sd.) pelkäävänsä, että hallitsematon pakolaispolitiikka johtaisi Suomessa siirtolaisvihaan ja fasistisiin ilmiöihin.

Presidenttiä ärsytti pakolaismyönteisen eliitin äänekäs ja kaikkitietävä esiintyminen asiassa. Eliitti pyrki neuvomaan, mikä on oikeaa pakolaispolitiikkaa ja moralisoi Suomen käytäntöjä väittäen, ettei Suomi täytä pakolaisvelvoitteitaan muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Hallitus teki tulkinnan turvallisista maista, joista tulevat pakolaiset voitaisiin palauttaa takaisin kyseisiin maihin. Neuvostoliitto katsottiin turvalliseksi maaksi.

– On välttämätöntä, että Neuvostoliitossakin ymmärretään, että me palautamme tarvittaessa vaikka koko junan. Jos katsotaan, että Neuvostoliitto ei ole turvallinen maa, niin millä perusteella me ketään muutakaan palautamme sinne, Koivisto korosti tammikuussa 1991 ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa.

Tämän jälkeen pakolaisongelma saatiin vähitellen hallintaan.

Tapahtumista kerrotaan valtiotieteen tohtori Risto Hauvosen tuoreessa kirjassa Taistelu Koivistosta (Sigillum).

– Aivan kuin Koivisto olisi käynyt tulevaisuudessa tutustumassa niihin ongelmiin, joita pakolaistulva aiheutti Suomelle neljännesvuosisata myöhemmin, Hauvonen kirjoittaa.

Alkuvuodesta 2016 itärajan yli Lapin rajanylityspaikoilla tuli satoja turvapaikanhakijoita. Suomi neuvotteli Venäjän kanssa helmikuussa turvapaikanhakijoiden tulon pysäyttämisestä. Hakijoiden virta hiljentyi maaliskuun alussa.