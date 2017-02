Näin presidentin Lennu-koirasta tuli maailmanjulkkis

Presidentti Sauli Niinistön ja hänen puolisonsa Jenni Haukion Lennu-koirasta tuli parissa päivässä kansainvälinen sosiaalisen median tähti. Lennun tie kohti koirakuuluisuutta alkoi yhdysvaltalaisen Kelly Weillin keskiviikkoisesta tviitistä, jossa hän julkaisi kaksi Lehtikuvan kuvaajan Heikki Saukkomaan kuvaa ja kommentoi kuvan koiran kuuluvan Suomen presidentille. Kuvissa Lennu röhnötti Niinistön sylissä, kun presidenttipari otti vastaan joulutervehdyksiä.

- Lennu on aika harvoin julkisuudessa, Saukkomaa huomauttaa ja muistelee, että näki koiran vasta toisen kerran.

Saukkomaa kertoo, että Lennu juoksenteli ensin tilaisuudessa minne sattui ja päätyi lopulta rauhoittumaan presidentin syliin.

- Paras Lennu-kuva on viimeinen usean kuvan sarjasta. Kameran moottoriperä piti siinä ääntä, ja viimeisessä ruudussa Lennu katsoo minua suoraan ilmeisesti kameran äänen vuoksi.

Saukkomaa kertoo, että ei aluksi edes kiinnittänyt huomiota kyseiseen kuvaan ja tajusi vasta jälkeenpäin, kuinka huvittavasta otoksesta oli kyse.

- Onhan tämä vähän outoa, mutta tosi kivaa, että tästä on tullut tällainen buumi ja että kuvasta tykätään niinkin paljon.

Saukkomaan Lennu-kuvista tviitanneen Weillin tviitti on saanut tähän mennessä 129 000 tykkäystä ja sitä on jaettu Twitterissä 45 000 kertaa.

excuse me but are you aware of Lennu, the Finnish president's dog pic.twitter.com/sBVSOiExw6