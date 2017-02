Naimisiin meno ei katso enää sukupuolta – Suomen avioliittolain muutos astuu voimaan tänään

Tiistaina maaliskuun 19. päivänä 2013 kansalaisaloite avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliksi avautui.



Eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 nimeä kerättiin kasaan alle vuorokaudessa, ja aloite luovutettiin lopulta 166 581 kannattajan allekirjoittamana.



Eduskunta päätyi marraskuun 28. päivänä 2014 äänestämään kansalaisaloitteen pohjalta laaditun lakimuutoksen puolesta äänestystuloksella 105–92.



Muutoksista merkittävin on avioliittolain ensimmäisen pykälän ensimmäisessä momentissa.



– Kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään, ovat kihlautuneet, momentti kuuluu lakimuutoksen jälkeen.



Aiemmassa laissa kahden henkilön sijaan puhuttiin miehestä ja naisesta. Avioliittolaki muutettiin sukupuolineutraaliksi, jolloin laki ei katso enää naimisiin menevien sukupuolta.



Tänään, keskiviikkona 1. maaliskuuta avioliittolain muutos astuu voimaan. Maistraattien keräämien tietojen mukaan Suomessa vihitään avioon loppuviikon aikana 32 paria pääsääntöisesti Etelä-Suomessa.





Sukupuolineutraalin avioliittolain myötä Turussa asuvat Hannu Virtanen ja Raúl Medina siunataan tänään Helsingissä. Musiikkiteatteri Kapsäkissä järjestetään Vihdoinkin vihille! -tapahtuma, jossa pappi ja maistraatin henkikirjoittaja solmivat useita pareja avioliittoon saman illan aikana.



Pappi vihkii ja siunaa pareja, vaikka se on tällä hetkellä vastoin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon linjausta. Avioliitot ovat kuitenkin juridisesti päteviä, vaikka papille saattaa tulla vihkimisestä seurauksia.



Virtasen mukaan julkisuudessa on painotettu liikaa sitä, millaisia seurauksia papistolle voi vihkimisistä tulla. Hänestä rakkauden ja onnen pitäisi olla keskiössä.



Virtanen ja Meksikosta lähtöisin oleva Medina ovat jo rekisteröineet parisuhteensa, jonka vuoksi keskiviikkona heidän liittonsa siunataan.



– Ei kirkon kannalla ole meille merkitystä. Sillä on merkitystä, että meille puhuu henkilökohtaisesti pappi, joka tuntee meidän tarinamme ja joka puhuu rakkaudesta, sanoo Virtanen Lännen Medialle siunausta edeltävänä päivänä.





Hääjuhlan päivä on kiireinen. Virtanen ja Medina saapuvat Helsinkiin puoliltapäivin, ja ennen juhlia pari käy valokuvattavana. Paljon julkisuudessa esiintynyt pari on antanut haastattelun Lännen Medialle myös aiemmin (LM 16.1.), ja he ovat menossa Kapsäkin lehdistötilaisuuteen ennen henkilökohtaista juhlaa.



Virtanen kertoo, että he ovat olleet julkisuudessa myös siksi, että asia on heille tärkeä. Medina ja Virtanen ovat myös olleet aktiivisia sosiaalisessa mediassa Lifeof2men-blogissaan, jota he pitävät Facebookissa ja Instagramissa.



– Suomessa on ikään kuin odotettu, että parlamentaarinen järjestelmä laittaa asiat kuntoon, Virtanen sanoo.



Avioliittolain muutoksen seurauksena parisuhteiden rekisteröinnistä luovutaan, ja rekisteröityneet parit saavat lomakkeen täyttämällä muuttaa suhteensa avioliitoksi. Maistraatit alkavat ottaa tänään vastaan muutosilmoituksia.



Virtasen ja Medinan parisuhde muuttuu siis virallisesti avioliitoksi, kun maistraatti on vastaanottanut heidän ilmoituksensa.







Suomen lakiuudistuksen myötä kaikissa Pohjoismaissa avioliitto on sukupuolineutraali. Euroopassa samaa sukupuolta olevat voivat avioitua pääsääntöisesti Länsi-Euroopan valtioissa. Suurista EU-valtioista tällä hetkellä Saksa ja Italia sallivat, että samaa sukupuolta olevat voivat rekisteröidä parisuhteensa.



Adoptio-oikeus laajenee Suomessa koskemaan muita kuin heteropareja. Myös sosiaaliturvalait muuttuvat uudistuneen avioliittolain seurauksena.