Mysteerilyhty ei kuulu luostarille, mutta liittyykö se kadonneen nunnan tapaukseen?

Kynttilälyhty korpitien varressa on vähintäänkin epätavanomainen näky. Itä-Suomen poliisilaitos selvittää nyt, liittyykö Heinäveden Hepomäentien varresta löytynyt lyhty jollain tavalla viime tiistaina kadonneen nunnan tapaukseen. Elisabet-luostariniminen 73-vuotias nunna katosi Lintulan luostarista Heinävedeltä.

Rikoskomisario Harri Hauhia sanoo STT:lle, että nunnalla ei ollut lyhtyä mukanaan tiistaina, jolloin hänestä tehtiin viimeinen varma havainto Honkasalontiellä noin viisi kilometriä luostarilta koilliseen.

- Luostari ei ole tunnistanut lyhtyä. On se sen verran poikkeuksellinen näky korpitiellä, että kaikki siihen liittyvä käydään läpi, Hauhia sanoo.

Väsyttävä ja vaikea maasto

Nunnaa etsittiin 40 vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenen ja poliisin voimin. Etsinnät keskittyvät noin seitsemän kilometrin päähän paikasta, jossa nunnasta tehtiin viimeisin havainto. Maasto on erittäin vaikeakulkuista ja väsyttävää.

- Etsintäketju eteni maastossa neljässä tunnissa noin kilometrin matkan tien laitoja pitkin 15 metrin kaistalla. Etsinnöissä käytettiin myös lennokkikameraa. Alueella on vesistöä, isoja suoalueita, syviä ojia, sankkaa metsää ja painanteita. Voidaan sanoa, että jos kaatuisi suo-ojaan ja loukkaantuisi, voisi vierestä kävellä ohi eikä siltikään huomata henkilöä, Hauhia kertoo.

Poliisin arvion mukaan on erittäin epätodennäköistä, että etsittävä olisi enää liikuntakykyinen, jos hän on ollut metsässä koko ajan. Hauhian mukaan sää alueella on ollut viime päivinä poutainen ja lämpötila on kivunnut päivisin pariinkymmeneen asteeseen. Öisin lämpötila on jäänyt kymmenen asteen tienoille ja kosteus on ollut voimakasta.

Paikkaorientoitunut ihminen

Poliisi päätti lauantaina hätäetsinnät. Poliisi tekee sunnuntain aikana päätöksen, missä muodossa etsintöjä jatketaan.

Hauhia kertoo, että etsinnöissä on käyty läpi kaikki alueen rakennukset. Poliisi kehottaa silti edelleen asukkaita valppauteen. Alueelle on jaettu tiedotteita kadonneesta. Etsintöjen aikana saatujen tietojen perusteella on erittäin epätodennäköistä, että kadonnut olisi poistunut pidemmälle.

- Hän on paikkaorientoitunut ihminen. Yhteisön kertomasta on käynyt ilmi, ettei hän ole liikkunut luostarin ympäristöä laajemmalle, Hauhia kertoo poliisin keräämistä tiedoista.

Poliisi pyytää lyhdystä tai kadonneesta jotain tietäviä ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen tai numeroon 0295 455 358.