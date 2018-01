MT: Väyrysen teettämä kysely kertoo kansan pitävän mediaa tasapuolisena ehdokkaille - Väyrysen mielestä kansa on väärässä

On niin helppoa uskoa nykyiseen itsepetokseen. Väyrynen on muistutus todellisuudesta itse asiassa. Mutta hänen haasteensa on raju, paluu takaisin itsenäiseen maahan on nykynynnylle kauheaa kun on niin pehmennyt ja rappiolla. Pitäisi taas piiskata itsensä taistelukuntoon ja olla suomalainen mies. Uskaltaisinko?