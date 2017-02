Mitä rikesakon tilalle esitettävä sanahirviö "hallinnollinen virhemaksu" oikein tarkoittaa?

Tieliikennelain uudistuksessa esitetään rikesakon korvaamista niin sanotulla hallinnollisella virhemaksulla.





Miten sanahirviö ”hallinnollinen virhemaksu” eroaa nyt käytössä olevasta rikesakosta, liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä?



– Merkittävä ero rikesakkoon on, että rikesakko on luonteeltaan rikosoikeudellinen ja maksu hallinto-oikeudellinen. Prosessi ja oikeusturvaelementit ovat erilaiset ja erilaisen oikeudellisen järjestelmän piirissä. Kansalaisen kannalta molemmat ovat kiinteitä maksuja, jotka vaikuttavat yhtä paljon rahapussissa. Molemmat vaikuttavat ajo-oikeuteen.



– Suurin ero näiden kahden välillä kansalaiselle on siinä tilanteessa, jos maksu tai sakko kiistetään. Jos rikesakko nyt kiistetään, valtion (syyttäjän) todistustaakka edellyttää käytännössä kuvaamista. Koska virhemaksussa todistustaakka automaattivalvonnassa on omistajalla, ajoneuvon tunnisteen kuten rekisterikilven kuvaaminen riittää.



– Myös esimerkiksi pysäköintivirhemaksu on hallinnollinen sanktiomaksu.







Mitä siirtyminen hallinnolliseen virhemaksuun tarkoittaisi jokapäiväisessä liikenteenvalvonnassa?



– Hallinnollinen virhemaksu mahdollistaa automaattisen liikennevalvonnan tuntuvan lisäyksen, mikä lisää kiinnijäämisriskiä. Koska liikennevirhemaksun määräämiseen riittäisi rekisteritunnus, poliisissa vältyttäisiin tuhansien kyselykirjeiden lähettämisiltä. Poliisin pitää vielä nykyään pyrkiä selvittämään, kuka on ollut ylinopeutta ajettaessa esimerkiksi yrityksen omistamalla kuorma-autolla liikenteessä.







Mihin kaikkialle hallinnollinen virhemaksu ulottuisi?



– Lausunnolla olevan lakiuudistusesityksen mukaan se muun muassa korvaisi rikesakon alle 30 kilometriä tunnissa ajettavissa ylinopeuksissa. Vasta kovemmat ylitykset tietäisivät päiväsakkoja. Myös esimerkiksi punaisia päin ajaminen tulisi virhemaksun piiriin. Automaattivalvonnalla voidaan myös valvoa laajasti kaikkia kieltomerkkejä.



– Liikenneturvallisuuden vaarantamiset käsiteltäisiin kuitenkin edelleen rikoslain mukaisina sakkoasioina. Toisen hengen ja terveyden vaarantaminen liikenteessä ei ole rikesakko- tai virhemaksuasia.







Miten suuri virhemaksu olisi?



– Esityksen mukaan teon moitittavuuden perusteella 20–400 euroa. Virhemaksun voi määrätä myös suoraan kuljettajan käteen kuten rikesakon. Se täytyy muistaa.







Tieliikennelain uudistaminen on tällä hetkellä lausuntokierroksella, joka päättyy huhtikuun puolessavälissä.