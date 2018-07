Mistä Trump ja Putin puhuvat, missä osoitetaan mieltä? Listasimme, mitä huippukokouksesta tiedetään ja mistä vielä spekuloidaan

Presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamiseen on aikaa tasan viikko. Pertti Salolaisen mukaan tilanne on EU:n kannalta huolestuttava, jos Putin ja Trump ryhtyvät sopimaan asioista keskenään.

Syyria, Ukraina ja ydinaseita rajoittava Start-sopimus. Julkisuudessa voidaan tässä vaiheessa lähinnä arvuutella Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamisen asialistan sisältöä. Käytännössä molempien esikunnat sopivat teemoista melko tarkkaan jo etukäteen.

Kreml on tähän mennessä kertonut, että presidentit voivat keskustella kaikesta muusta paitsi Krimin tilanteesta. Valkoisen talon tiedottaja on puolestaan sanonut, että Yhdysvallat ei tule tunnustamaan Krimin liittämistä Venäjään. Yksi polttavimpia kysymyksiä onkin, ottaako Trump asiaan kantaa.

Ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) sanoo, että asioita, joita pitäisi käsitellä, on päättymätön lista.

– Kaikki käynnissä olevat konfliktit. Niitähän riittää. Kahdenvälisesti heidän pitäisi palata neuvotteluihin koskien ydinaseiden vähentämistä ja aseriisuntaa. Tosiasiassa on käynyt niin, että uusi varustelukilpailu on käynnissä. Juuri nämä kaksi maata voisivat sen pysäyttää.

Jännitykerrointa lisää Trumpin tunnetusti arvaamaton käytös. Hänen Venäjä-suhteensa on saanut aikaan jatkuvan sisäpoliittisen kriisin, joten nyt olisi tarvetta voitolle. Tuomiojan mukaan kokouksen lopputulemaa voi vain arvuutella.

– Se voi olla vähän samanlainen kuin Kim-Jong Unin ja Trumpin tapaaminen, jossa vedetään hatusta iso ja lupaavalta näyttävä sopimus, jonka kaikki yksityiskohdat jäävät avoimiksi.

Jääkö Eurooppa paitsioon?

Putin luultavasti haluaa keskustella talouspakotteista. Niin ikään pitkän linjan ulkopoliitikko ja diplomaatti Pertti Salolainen (kok.) huomauttaa, että talouspakotteet liittyvät olennaisesti Krimin tilanteeseen, josta ei voida puhua.

Salolaisen mukaan suurin huoli Euroopan kannalta on se, jos Trump ja Putin alkavat tehdä päätöksiä keskenään.

– Tämä on uusi tilanne toisen maailmansodan jälkeen. Eurooppaa ahdistellaan sekä idästä että lännestä. Pirullisuushan tässä on se, että EU kohtaa suurimmat haasteet olemassaolonsa aikana. Samalla hetkellä tapahtuu Brexit ja EU on pakolaiskriisin sekä Itä-Euroopan maiden itsepäisyyden riivaama. Tämä on vaarallinen tilanne.

Drone-lennokeille uusia rajoituksia

Kokouspäivälle ei välttämättä kannata varata lomalentoa Helsinki-Vantaalta.

Neuvostoliiton valtionpäämies Leonid Breznev saapui vuoden 1975 Etykiin junalla, mutta nyt molempien presidenttien voidaan olettaa matkustavan lentokoneella. Helsingin Sanomien mukaan rajavartiolaitos varautuu palauttamaan rajatarkastukset myös Schengen-alueelta matkaaville.

Valkoinen talo on kertonut, että Trump saapuu Suomeen sunnuntaina ja tapaa presidentti Sauli Niinistön maanantaina presidentinlinnassa. Putin luultavasti saapuu Suomeen vasta maanantaina, sillä sunnuntai-iltana Moskovassa pelataan MM-jalkapallon loppuottelu.

Putinin ja Trumpin tapaamispaikkaa ei vielä ole kerrottu julkisuuteen, mutta ennakkoarvailuissa vahvoilla ovat olleet Presidentinlinnan lisäksi Mäntyniemi ja Kalastajatorppa.

Tiedotustilaisuus saatetaan pitää Finlandia-talossa, joka muutenkin toimii lehdistökeskuksena.

Trumpin on arveltu majoittuvan Helsingin Vanhan kirkkopuiston vieressä sijaitsevassa luksushotelli St. Georgessa, jonne on kuljetettu Yhdysvaltain ilmavoimien toimittamaa kalustoa. Kun Boris Jeltsin tapasi Bill Clintonin vuonna 1997, hän majoittui valtion vierasmajassa Munkkiniemessä. Se on yksi mahdollinen vaihtoehto myös nyt.

Presidentti Martti Ahtisaari isännöi Boris Jeltsinin ja Bill Clintonin tapaamista vuonna 1997.

Tavalliset kansalaiset tuskin pääsevät pällistelemään suurvaltajohtajia. Esimerkiksi Trump liikkuu kahdeksan tonnia painavalla "The Beast" -limusiinilla.

Suuria johtajia tuskin pystyy seuraamaan edes ilmasta käsin. Drone-lennokkeja ei normaalistikaan saa käyttää Mäntyniemen, Kalastajatorpan tai Presidentinlinnan yläpuolella. Lännen Median tietojen mukaan kokoukseen on suunnitteilla ylimääräisiä kieltoja.

KGB ja salainen palvelu saivat kantaa asetta

Liikennejärjestelyistä tai varsinkaan ajoreiteistä ei tulla tiedottamaan etukäteen, mutta ruuhkia on luonnollisesti tiedossa. Helsinkiin odotetaan eri arvioiden mukaan 2 000–4 000 kansainvälistä vierasta. Hotelliyöstä Helsingin keskustassa joutuu maksamaan vähintään tuplahinnan.

Toisin kuin vuonna 1975, poliisi ei tällä kertaa aio siivota rantojen miehiä pois katukuvasta. Tiettävästi.

Myös veneilijöille saattaa olla tiedossa ylimääräisiä rajoituksia kokouspaikasta riippuen. Vuoden 1975 Etykissä kaksi humalaista merivartijaa ampui valopistoolilla kohti humalaista veneilijää, joka oli erehtynyt liian lähelle Kalastajatorppaa. Vene syttyi palamaan ja kaksi kyydissä ollutta menehtyivät.

Työnjako menee karkeasti siten, että Suomen viranomaiset vastaavat yleisestä turvallisuudesta. Trumpilla ja Putinilla on omat turvamiehensä.

Presidentit Donlad Trump ja Vladimir Putin keskustelivat APEC-kokouksen tauolla Vietnamissa marraskuussa 2017.

Suojelupoliisin entinen päällikkö Seppo Tiitinen kertoo, että vuonna 1990, kun presidentti George H.W. Bush tapasi Neuvostoliiton valtionpäämiehen Mihail Gorbatšovin Helsingissä, niin sekä KGB:n että salaisen palvelun turvamiehille annettiin oikeus kantaa asetta. Pienemmille maille järjestely ei olisi tullut kyseeseen.

Kokouksen järjestämisen on arvioitu maksavan Suomelle noin miljoona euroa tunnissa. CNN:n mukaan Trump haluaa tapahtuvan tuntuvan monumentaaliselta.

Poliisi määrää mielenosoitusten paikan

Poliisi oli perjantaihin mennessä saanut viisi ilmoitusta mielenosoituksista. Takaraja on kuusi tuntia ennen mielenilmauksen alkua, joten määrä saattaa vielä muuttua. Helsingin poliisin viestintäjohtaja Juha Hakola kertoo, että päähuomio kiinnittyy Helsinki Calling mielenosoitukseen.

Facebookissa tapahtumaan on ilmoittautunut 1 700 ihmistä, joiden on määrä kulkea Kansalaistorilta Senaatintorille. Tapahtuman sivuilla kerrotaan, että kyseessä on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja rauhanomainen mielenilmaus ihmisoikeuksien, demokratian ja rauhan puolesta.

Hakola sanoo poliisi määrää mielenosoitukselle sopivan osoitteen, kun Trumpin ja Putinin tapaamispaikka varmistuu.

– Se on ihan selvä, että kauhean lähelle ei päästetä. Kokous on kokous ja mielenilmaus on mielenilmaus. Niillä on vissi ero.

Muita tiedossa olevia mielenilmauksia ovat järjestämässä muun muassa "Suomessa asuvat venäläiset" ja kokoomusnuoret.