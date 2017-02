Minkälaisen vastaanoton Heikki Silvennoinen saa Ladojen kokoontumisajossa?

Jotkut irtovitsit kantavat yllättävän pitkälle.



Kummeli-ryhmän 1990-luvun puolivälissä luoma vähäeleisen piruileva Ladojen kokoontumisajo -sketsi innosti suomalaiset Lada-kuskit kokoontumaan aivan oikeasti. Mitä ilmeisimmin ladisteja oli paikalla enemmän kuin sketsissä (kaksi), ja heillä oli keskenään mukavaa, sillä tänään sunnuntaina Lada Kerho juhlii Kangasalla kaksikymmenvuotisjuhliaan.



Aivan sopivaa on, että Kummeli-miehet on kutsuttu paikalle, ja heidän on tarkoitus jakaa vuosikymmenen Lada-kuskin palkinto. Ainakin Heikki Silvennoinen on jo varmistanut osallistumisensa.



Mutta minkälainen on miesten vastaanotto?



– Me ymmärrämme huumoria hyvin, ja ilman heitä ei kerhoa varmaan olisi olemassakaan. Ja jos pahaksi menee, niin annamme takaisin, toteaa ylöjärveläinen kerhoaktiivi Pasi Collander.



Viime kesänä Collander kuului kolmen autokunnan ryhmään, joka ajoi Ladoilla Vladivostokista Suomeen.



– Meitä oli seitsemän ladailijaa ja yksi autoa täysin tuntematon, mutta hänkin oli tyytyväinen reissuun.



Yksi auto joutui onnettomuutta väistääkseen ajamaan yli kuopan, mikä tuhosi vanteen ja renkaan, mutta muutoin selvittiin pienillä teknisillä murheilla. Myös paikallisten vastaanotto oli mitä ystävällisin, yhtä poikkeusta lukuunottamatta.



– Vieraillessamme Lenin-museossa Uljanovskissa kahdesta autosta varastettiin 25 litraa polttoainetta.



Lada Kerhon 20-vuotisjuhlatapahtuma järjestetään Tieliikennemuseo Mobilian piha-alueella sunnuntaina 26.2. klo 10 alkaen.



Tarkemmat ohjelmatiedot Mobilian sivuilta.



Ladojen kokoontumisajo -sketsi Yle Areenassa 20:00 alkaen.