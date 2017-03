Miljardööri Antti Herlinille lähes puolen miljoonan maataloustuet

Hyvä kaima! Ei muuta kuin tuet EU:lta vaan taskuun, ei se ole hölmö joka pyytää vaan se joka antaa! Täällä Kalevassakin monesti itkeskellään päätoimisten maanviljelijöiden saamia pieniä tukirahoja, vaikka EU on se joka on ajanut sisään näin typerän tukijärjestelmän, että kaikkein rikkaimmat saavat kaikkein isoimmat tuet. Yleensäkin koko tuen arvostelu on naurettavaa, varsinkin kun arvostelijana on monesti turhaa virkaa / tointa tekevä kunnan elätti. Koko palkka tulee verorahoista, vaan sitä ei huomata ollenkaan. Maataloustuet ovat todella pieni siivu Suomen julkisista menoista verrattuna esim. turhien kunnan tai valtion yksiköiden ja niiden turhien työntekijöiden palkkojen maksuun.