Migri: Laki ei rajoita turvapaikkahakemusten uusimista – nyt noin sata uusintahakijaa

Suomessa on tällä hetkellä vireillä noin sata turvapaikkahakemusta, jossa turvapaikkaa on haettu useamman kerran, kertoo Maahanmuuttoviraston eli Migrin turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo.



Turvapaikanhakija voi jättää uuden hakemuksen, jos aiempi turvapaikkapäätös on lainvoimainen ja hakijan kannalta kielteinen. Uusintahakemukset on määritetty myös ulkomaalaislaissa.



– Laki ei estä ja määrittele turvapaikkahakemusten määrää, sanoo Repo.



Hänen mukaansa hakemuksia ketjuttamalla ei kuitenkaan voi loputtomiin pitkittää maassa olemista. Migri käsittelee Revon mukaan uusintahakemukset nopeutetussa käsittelyssä, ja jos uusia perusteita ei ole turvapaikkatutkinnan jälkeen ilmennyt, hakemuksesta tehdään tutkimattajättämispäätös.



Turvapaikanhakijat sijoitetaan vastaanottokeskuksiin keskeneräisten uusintahakemusten käsittelyiden ajaksi.



Viime vuosina uusintahakemusten määrä on ollut kasvussa, mikä johtuu Revon mukaan Migrin käsittelyssä olleista turvapaikkahakemusten ennätyksellisistä määristä. Tällä hetkellä Migrin päätöksiä on Revon mukaan valitusprosessissa noin 10 000.



Uusintahakemuksissa korostuvat samat maat kuin nekin, joihin Suomesta on tullut paljon turvapaikanhakijoita. Viime vuosina hakijoita on tullut paljon Irakista, Afganistanista, Somaliasta ja Syyriasta.



Sarjahakemista on myös Revon mukaan jonkin verran ilmennyt, samoin sitä, että viime päivinä ennen maasta poistumista on jätetty uusi hakemus.



Uuden hakemuksen voi jättää myös vielä silloin, kun edellinen hakemus on valitusvaiheessa.



– Onhan näitä ollut, että vielä lentokentällä pyritään jättämään hakemus, kun poliisi on viemässä pois, Repo kuvailee.



Uusintahakemusten käsittelyaika on Revon mukaan joitain päiviä tai viikkoja, jos hakemusta ei käsitellä uudelleen.



Tarkempaan käsittelyyn hakemus otetaan, jos olosuhteet muuttuvat edellisestä tai hakija on toimittanut uutta selvitystä hakemuksensa tueksi.



– Jos vaikka teoriassa henkilön kotimaassa on valitustuomioistuimen päätöksen jälkeen tapahtunut jotain todella merkittäviä muutoksia ihmisoikeus- tai turvallisuustilanteessa, niin onhan se tilanne erilainen aikaisempaan nähden, toteaa Repo.