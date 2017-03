Melukritiikki herätti tuulivoimaloiden valmistajat – ”Ääni vähenee, vaikka tehot nousevat”

Tuulivoimaloiden valmistajat ovat pystyneet painamaan voimaloiden melutasoa alaspäin uuden teknologian avulla. Viime vuosien hyvä kehitys on jäänyt tuulivoiman meluhaittoja koskevan keskustelun katveeseen.



– En ole enää yhtään huolissani ääniasioista. Kyse on teknologian kehittymisestä. Se on ollut nopeaa, sanoo Seppo Savolainen.



Savolainen on tuulivoiman hankekehittäjän Megatuuli Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja tuulivoimayhtiöiden Voimaa Tuulesta -yhteisön puhemies.



Vielä muutama vuosi sitten tuulivoimaloiden melutaso oli kasvussa. Savolaisen mukaan valmistajat alkoivat kiinnittää asiaan tosissaan huomiota, kun keskustelu melusta yltyi ja siitä alkoi olla haittaa tuulivoimateollisuudelle.



– Ääni otettiin yhdeksi isoksi design-kriteeriksi ja lopputulos on ihan hyvä. Nyt ääni vähenee, vaikka voimaloiden tehot nousevat, Savolainen tiivistää.



Voimalavalmistajat ovat vähentäneet melua muun muassa kehittämällä tuulivoimaloiden lapoihin sahalaitoja, joka vähentävät ilman pyörteilyä ja pienentävät tuulivoimaloiden maksimimelutasoa parilla desibelillä. Se ei kuulosta paljolta, mutta muutos on tuntuva, koska desibeliasteikko on logaritminen.



– Se vaikuttaa huomattavasti siihen, miten pitkälle ääni kantautuu, sanoo saksalaisen voimalavalmistajan Nordexin myynti-insinööri Jukka Aalto.



Tarkkaa vaikutusta on hankala sanoa, sillä melun kantautuminen riippuu aina paikallisista olosuhteista.



Osviittaa saa Savolaisen Lännen Medialle luovuttamista melumallinnuksista, jotka on tehty virallisten ohjeiden mukaan todellisesta tuulivoimakohteesta. Niissä melutaso on mallinnettu kahdelle voimalatyypille, joista toisen lähtömelutaso on enimmillään 108,4 desibeliä ja toisen 104,5.



Tuulivoiman öinen ulkomelutaso on nykyään rajoitettu 40 desibeliin. Mallinnuksessa tämä raja ylittyy äänekkäämpien voimaloiden ympäriltä noin 700–900 metrin etäisyydelle saakka, mutta 3,9 desibeliä hiljaisemmalla voimalalla enää 400–500 metrin etäisyydelle asti.



Muutamalla desibelillä oli siis dramaattinen vaikutus siihen, miten kaukana voimalasta melurajat ylittyvät. Mallinnuksia on havainnollistettu tarkemmin tämän jutun yhteydessä julkaistavassa grafiikassa.



Tuulipuistoon valittiin hiljaisempi voimalamalli. Savolaisen mukaan kyseisestä voimalasta on tullut sittemmin markkinoille uusi malli, jonka takuumelutaso on saatu painettua vieläkin alemmaksi 102 desibeliin.



Toisin kuin voisi kuvitella, voimaloiden koon kasvaminen ei ole lisännyt melua.



Tämä johtuu siitä, että suuret voimalat ovat aiempaa tehokkaampia, ja niiden roottoreiden pyörimisnopeutta on voitu alentaa aiempiin pienempiin voimaloihin verrattuna.



– Ainakin meillä on huomattu, että roottorikoon kasvattaminen on alentanut ääntä viimeiset noin viisi vuotta, Nordexin Aalto kertoo.