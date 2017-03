Maistraatin lomakkeessa kysytään yhä miestä ja naista – ”pahoittelemme”

Maistraattien verkkosivuilla oli vielä keskiviikkoaamupäivänä avioliiton esteiden tutkintapyynnöstä lomake, jossa kysytään miehen ja naisen tietoja.



Keskiviikkona voimaan astunut avioliittolain muutos teki avioliitosta Suomessa sukupuolineutraalin. Laki ei enää määritä sitä, että aviopari muodostuu miehestä ja naisesta vaan kahdesta henkilöstä.



Vanhentunut lomake oli vielä puolenpäivän aikaan paitsi maistraatti.fi-sivustolla mutta myös suomi.fi-verkkosivulla. Asia oli tullut myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen etuja ajavan Seta-järjestön tietoon.



Tiedon vanhentuneesta lomakkeesta on saanut myös maistraatti. Prosessinkehittäjä, Länsi-Suomen maistraatin henkikirjoittaja Maria Lunabba sai kuulla lomakkeesta aamulla.



Hän on ilmoittanut asiasta maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikölle, jotta lomake muutettaisiin mahdollisimman pian.



– Tämä on ihan tekninen moka, hän sanoo



– Ajattelimme, että kaikki on ollut hanskassa, mutta näin vain on, että joskus näitä mokia tapahtuu. Se korjataan mahdollisimman, ja pahoittelemme, Lunabba lisää.