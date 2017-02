Maastapoistot kovassa kasvussa - valvojalla rankka työ seurata palautuslentoja lähtömaihin

Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden maastapoistot kasvavat Suomessa tänä vuonna. Kasvu johtuu siitä, että lainvoimaiset päätökset alkavat valmistua niille hakijoille, jotka saapuivat Suomeen vuonna 2015 syyskesällä alkaneessa turvapaikanhakijoiden vyöryssä.



Turvapaikanhakijoiden palautuslennot Suomesta lähtömaihin ovat sujuneet pääosin hyvin. Pakkopalautuksia valvovat yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston edustajat. Kaksi valvojaa on ollut mukana yhteensä 30 lennolla ja vain yhdellä maastapoistolennolla poliisi käytti valvojien havaintojen mukaan liiaksi voimakeinoja. Tästä tapauksesta yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston tekee valituksen eduskunnan oikeusasiamiehelle.



Valvojat pystyvät olemaan mukana vain murto-osassa palautuksia, koska toimintaan saatava EU-rahoitus riittää vain kahden valvojan kuluihin. Valtion varoin valvontaan saadaan pikapuoliin yksi määräaikainen ihminen lisää. EU-direktiivi velvoittaa Suomea valvomaan palautuslentoja.

Maastapoistot ovat työtehtävinä valvojille rankkoja. Yksi matka voi kestää jopa 30 tuntia, koska valvonta alkaa jo silloin, kun maastapoistettava haetaan kotoaan tai vastaanottokeskuksesta. Työ päättyy kohdemaan lentokentälle. Valvojan tehtävä on katsoa, että maastapoistossa ei ylimitoiteta voimankäyttöä.



Maahanmuuttovirasto teki vuonna 2016 yli 14 000 kielteistä turvapaikkapäätöstä. Kielteisestä päätöksestä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuksiin, joissa valitusruuhkaa nyt puretaan. Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palautukseen on kolme vaihtoehtoa. Lähtömaahan voi palata omaehtoisesti tai sitten viranomaisten valvoman maastapoistuminen tietä. Viimeisenä keinona on saattaen maasta poistuminen.