Maailmankaupan nouseva suurvalta Intia hieroo kauppaa Pohjoismaiden kanssa

Intian päästöt kasvavat kolmessa kuukaudessa sen mitä Suomi päästelee vuodessa. Siitä kannattaa miettiä, että kannattaako globaali kauppa, varsinkaan maista joissa ympäristö ei merkitse mitään. Leikitään me täällä kylmässä pohjolassa hiilineutraalia ja tuodaan vain lisää krääsää Intiasta. Melkoinen ristiriita teoissa ja puheissa. Huomionarvoistahan tässä on se, että suomalaisia kupataan armotta haittavaroilla mm sähkö ja polttoaineet. Miksi Intia ja Kiina saavat saastuttaa koko maapallon, sekö on hienoa?