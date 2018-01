Limingassa ei sisällissodassa sodittu – sopimuksen allekirjoittanutta torpparia elämää kuljetti vankileirille, turvasäilöön ja upseerin kanssa shakkipöytään

Nykyisin on varmaan vaikea esim. nuorilla vaikea käsittää miten ihmiset on silloin suhtautunet kaikkeen. Täällä pohjan tähden elokuvassa se tulee esille hyvin kun torppari joka on kovalla työllä raivannut tilansa sanoo pojalleen. "kun mennään toisten kotiin aseen kanssa". Kasvoin itse 60-luvulla maalla ja koskaa kukaan ei esim. laittanut ovea lukkoon vaikka se oli ovessa. He laittoivat vain luudan ovelle joka tarkoitti sitä, ettei ketään ole kotona ja silloin kukaan ei mennyt sinne. Tällä tavalla kunnioitettiin toisen kotia ja yksityisyyttä. Vanhuksia meitä opetettiin kunnioittaa ja arvostaan siitä, että he olivat tehneet kovaa työtä ja puolustaneet Suomea sodan aikana. Kunnioitan edelleen vanhempia ihmisiä ja keskustelen heidän kanssa siten, että he ymmärtävät että arvostan sitä mitä he ovat meidän yhteiskunnan hyväksi tehneet ja samalla antaneet sen yhteiskunna ja hyvinvoinnin jossa elämme.