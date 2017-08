Leo Vimpari aikoo hankkia miljoona kiloa hillaa – "On suuri vääryys jättää marjat poimimatta"

Oululainen Leo Vimpari aloittaa viikonloppuna hurjan projektin, Miljoona hillakiloa. Hän tympääntyi uutisiin, joiden mukaan marjanostajat ovat lopettaneet hillan ostamisen, vaikka suot ovat vielä täynnä hilloja.

– On suuri vääryys jättää marjat poimimatta. Lupaan ostaa kaikki hillat markkinahintaan, ja tavoitteena on miljoona kiloa. Rahoituskin on kunnossa, Vimpari vakuuttaa.

Lauantaina lähtevät Vimparin värväämät marjanostoautot Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan toreille.

Torstaina hän kertoi tehneensä jo ensimmäisen kaupan 100 000 Lapista tuotavasta hillakilosta.



Ostamiensa marjojen hän uskoo menevän kaupaksi hyvään hintaan – ajan kanssa.

– Vertailimme vaimoni kanssa sokkotestinä kymmenen vuotta pakasteessa olleita hilloja aivan tuoreisiin. Emme huomanneet eroa. Tulevina huonoina hillavuosina voin periä näistä hilloista moninkertaiset hinnat.

Vimparin mukaan hillakautta kestää alueillamme viikon, pohjoisemmassa pari viikkoa.