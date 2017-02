Läskikapina haastaa nykyiset painonhallintakeinot

Toimittaja Jenny Lehtinen aloitti vajaa vuosi sitten Ylellä radio-ohjelmasarjan Jenny ja läskimyytinmurtajat. Ohjelmaan kuului myös Jennyn oma elämäntapamuutos ravitsemusterapeutti Patrik Borgin ja personar trainer Timo Haikaraisen tukemana.

Alusta asti ideana oli haastaa vallitseva käsitys painonhallinnasta.

Jenny kertoi laihduttaneensa 12-vuotiaasta asti, jolloin hän oli alle 50-kiloinen tyttö. Vuodesta toiseen hän oli yrittänyt hallita painoaan tavanomaisilla keinoilla, vältellyt lihottavia ruoka-aineita, yrittänyt harjoittaa itsekuria. Ikinä se ei ollut toiminut, tai se oli toiminut korkeintaan vähän aikaa.

Jennyn epäonnistuminen ei ole ihme, sillä tutkimukset paljastavat, että laihdutustulos pitää todella harvoin.

Ylen Taloustutkimuksella teettämä kyselytutkimus kertoi, että noin 20 prosenttia laihduttajista pystyi pitämään laihdutustuloksensa yli vuoden. Monet pitemmät seurantatutkimukset kertovat, että pysyvästi laihtuu lähes ei kukaan.

Yleisessä mielipiteessä ongelman ytimenä pidetään usein laihdutuksessa epäonnistuneita yksilöitä, ei sitä, että yleisesti tarjotut painonhallintakeinot olisivat huonoja.

Jenny ja läskimyytinmurtajat lähestyy paino-ongelmia kokonaisvaltaisen elämänmuutoksen näkökulmasta. Keskiössä ei ole puntari ja mittanauha, vaan hyvinvointia tukevat muutokset elämässä. Sellaisia ovat esimerkiksi säännöllinen ruokarytmi, rento suhde ruokaan, riittävä uni, stressinhallinta ja itselle mieluinen liikunta.

Kokonaisvaltaisessa elämänmuutoksessa luodaan pitkäjännitteisesti puitteita sellaiselle elämälle, jossa paino voi laskea tai pysyä tasapainossa.

– Laihduttamisen vaikeus ja ansa on siinä, ettei painon pudottaminen ole se suurin ongelma. Siihen tavanomaiset keinot ovat hyviä: syöt vain vähemmän energiaa kuin kulutat. Nyt vihdoin ollaan suostuvaisia avaamaan silmiä sille, ettei asian ydin olekaan siinä, että miten paino pudotetaan vaan mitä se pysyvä painonhallinta on, Jenny Lehtinen sanoo.

Jenny pitää läskimyyttien murtamista yhteiskunnallisesti merkittävänä asiana. On tärkeää murtaa sekä käsityksiä ylipainoisista ihmisistä että painonhallinnan keinoista.

– Tarkoitus on palauttaa ihmisyyttä ylipainoisille, koska aika hyvin se on meikäläisiltä viety sillä, miten ylipainoisuudesta puhutaan, vaikka mediassa, Jenny toteaa.

Kun takana on jo kymmenisen kuukautta elämänmuutosta, Jennyn omasta elämästä on tullut esille, ettei ongelman ydin ainakaan ole sohvan pohjalla makoilu.

Arjen tarkemmassa analyysissa on esimerkiksi paljastunut, että Jenny on pyöriskellyt stressissä päivästä toiseen, koska hän ADHD-ihmisenä ei ole osannut irrottautua esimerkiksi työnteosta iltaisin ja viikonloppuisin.

Ruokasuhde taas on häiriintynyt laihdutusyritysten myötä mutkikkaaksi kokonaisuudeksi, jonka purkamisessa on riittänyt haastetta.

Jenny pitää tärkeänä muuttaa vallitsevia käsityksiä painonhallinnasta ja ylipainoisista myös siksi, että nykyinen, ylipainoisia vähättelevä ja syyllistävä puhetapa on vahingollista lapsille.

Yle teetti Taloustutkimuksella kyselytutkimuksen suomalaisten suhteesta omaan syömiseensä, painoonsa ja laihduttamiseen.

– Jos on ajatellut laihduttamista jo alle 17-vuotiaana, on sitä todennäköisemmin ylipainoinen, tyytymätön kehoonsa, ja aloittaa laihdutuskuureja huomattavasti useammin kuin sellaiset, jotka eivät ole alkaneet ajatella laihduttamista niin nuorena, Jenny kertoo viitaten Ylen Taloustutkimuksella teettämään kyselytutkimukseen suomalaisten suhteesta omaan syömiseensä, painoonsa ja laihduttamiseen.

Nuorena laihduttamiseen vihkiytyneet myös epäonnistuvat kuureissaan muita todennäköisemmin, ja heidän painonsa nousee helpommin kerta kerralta ylemmäs.

Terveydenhuollon anti paino-ongelmista kärsivälle on usein pelkkä kehotus laihduttaa.

– Ennen kuin paino otetaan terveydenhuollossa puheeksi, olisi olennaista selvittää, mitä tämä ihminen on jo yrittänyt painollensa tehdä. Jos hän on ihminen, joka on lapsesta asti yrittänyt laihduttaa ja se paino on noussut kerta kerralta vain ylemmäs, niin on tosi vastuutonta siihen päälle vielä sanoa, että sun pitäisi vähän laihduttaa, Jenny linjaa.

Jenny ihmettelee, kuinka Suomessa on syntynyt ajatus, että fitness-ammattilaiset olisivat parhaimpia tyyppejä kertomaan, miten tavallisen ihmisen olisi hyvä syödä ja liikkua.

– Fitness on huippu-urheilua, ei tavallisten ihmisten tarvitse vetää samalla linjalla. Painonhallinnassa ehdottomuudet ja ruokien demonisoinnit ovat olleet osa viime vuosien ilmiötä, joka tekee ihmisille todella pahaa. Ei tavallisen ihmisen kannata yrittää hallita painoaan fitness-harrastajien keinoilla. Ei se kanna pitemmän päälle, koska se on liian vaativa elämäntapa.

