Lappiin voi nousta luksushotelleja kiinalaisrahalla – turismi sai sijoittajat liikkeelle

Kiinalaissijoittajat ovat ryhtyneet etsimään Lapista kohteita rakentaakseen uutta majoituskapasiteettia matkailijoille. Lännen Median tietojen mukaan kiinalaissijoittajien kiinnostus Pohjois-Suomen matkailubisnestä kohtaan on virinnyt nopeasti viime kuukausina.



Taustalla on Suomeen tulevien kiinalaismatkailijoiden määrän nopea kasvu. Lappiin olisi talvisesongin aikana tulossa enemmän matkailijoita kuin hotellikapasiteetti antaa myöten.



Investointiasiantuntija Jaakko Pöykkö Invest in Lapland -organisaatiosta kertoo, että kiinalaissijoittajat etsivät esimerkiksi yhteistyökumppaneita, joiden kanssa he voisivat lähteä kehittämään hotelliprojekteja.



– On kiinalaisia operaattoritahoja, jotka ovat kiinnostuneita tuomaan oman konseptinsa tänne. Lapin lasikotamalliset lomakylät ovat myös kiinnostaneet kovasti, Pöykkö kertoo.



Lapin kuntien omistamaan Invest in Laplandiin on koottu Lapin matkailuun liittyvistä sijoituskohteista salkku ulkomaisten sijoittajien houkuttelemiseksi.



– Salkussamme on tarjolla hyviä projekteja. Eniten tarvetta näyttäisi olevan ylemmän kategorian hotellimajoitukselle, Pöykkö sanoo.







Pöykön mukaan mistään valtuuskuntien kohteliaisuuskäynneistä ei ole enää kyse, vaan Kiinasta ovat lähteneet liikkeelle nimenomaan yritykset.



– Ne ovat kiinnostuneita tutustumaan kohteisiin. Lähtökohta on, että meillä on tarjota konkreettinen hotelliprojekti minne on tehty toteutettavuusselvitys kassavirtalaskelmia myöten, ja siihen haetaan sijoittajia, Pöykkö kuvailee.



– Tai jos tiedetään, että jollekin alueelle tarvitaan vaikka ylemmän kategorian hotellia, niin käydään sen tyyppisiä operaattoreita läpi, hän jatkaa.



Ainakin Rovaniemellä majoituskapasiteettia on jo hiukan rakenteilla kiinalaisrahalla.



– Myös Saariselällä on jo kiinalaista pääomaa, Pöykkö tietää.







ePassi-yhtiön talousjohtaja Alexander Yin kertoo tuntevansa kiinalaissijoittajia, jotka tutkivat parhaillaan Lapin matkailua sijoitusmielessä. Hänen tietojensa mukaan Kiinasta on käynyt useita sijoittajaryhmiä Suomessa kartoittamassa tilannetta.



ePassi edustaa Suomessa Kiinan suurinta mobiilimaksuvälinettä Alipayta. Sen käyttöönotto laajenee Yinin mukaan Suomessa parhaillaan nopeasti.



Alipay kuuluu samaan yritysryppääseen kiinalaisen matkailujätti Alitripin kanssa. Alitrip ilmoitti lokakuussa olevansa valmis tuomaan Lappiin 50 000 uutta kiinalaisturistia tänä vuonna.



– Kun Alitrip tekee tällaisen ilmoituksen, kaikkien muiden kiinalaisten matkailuoperaattoreiden on seurattava. Ne ovatkin alkaneet myydä matkoja Suomeen. Isoin haaste Pohjois-Suomessa on nyt majoituskapasiteetti, Yin sanoo.







Pöykön mukaan tilanne muistuttaa vuosikymmenen alkua, jolloin venäläisturistien määrä kasvoi. Se sai venäläiset kiinnostumaan Suomen matkailubisneksestä. Ukrainan kriisi katkaisi hyvän kehityksen.



– Venäjältä oli sijoituskohteita etsimässä eri tahoja ja neuvotteluja käytiin, mutta konkreettisiin investointeihin ei oikein päästy. Nyt odotamme mielenkiinnolla realisoituuko kiinalaisten kiinnostus matkailuinvestoinneiksi, Pöykkö sanoo.



Pöykön mukaan Lappiin on avattu kuluvalla kaudella yli kymmenen uutta suoraa lentoyhteyttä Finnairin lisäämien vuorojen lisäksi. Lapin parantunut tavoitettavuus vähentää sijoittajien riskejä. Ongelmana on se, että hotelleihin pitäisi saada lisää asiakkaita kiihkeän talvisesongin ulkopuolellakin.



– Ihan fakta on, että jos talvimatkailua halutaan kasvattaa, uutta kapasiteettia tarvitaan. Hotelliprojekteja lähtee varmasti liikkeelle, Pöykkö uskoo.