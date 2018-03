Lännen Media: Juha Sipilä on lisännyt kannatustaan keskustan johtoon

Keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän kannatus on noussut selvästi oman puolueen äänestäjien keskuudessa viidessä kuukaudessa, ilmenee Lännen Median teettämästä kyselystä.

66 prosenttia keskustan äänestäjistä haluaa nyt Sipilän jatkavan puolueen puheenjohtajana, kun lokakuussa pääministerin kannattajia oli alle puolet.

Paavo Väyrynen tuli niukasti toiseksi seitsemän prosentin kannatuksella. Antti Kaikkonen on kolmas kuuden prosentin kannatuksella. Väyrynen on toistaiseksi ainoa, joka on ilmoittanut haastavansa Sipilän ensi kesän puoluekokouksessa Sotkamossa.

Taloustutkimuksella teetettyyn kyselyyn vastasi runsaat tuhat henkeä 6.-12. maaliskuuta. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntansa.

