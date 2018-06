Kysely: Puolella eläkeläisistä rahavaikeuksia – kymmenen prosenttia joutunut luopumaan lääkkeistä ja terveydenhuollosta

Sipilän hallitus on kyykyttänyt pienituloisia. No nyt Sotkamossa hurrattiin saavutuksilla. Onhan nekin saavutuksia kun köyhiltä leikataan. Jollekkin poppoolle annetaan miljaardien kevennykset. Nyt kun vaalit lähestyy tuntuu, että pitää huomioida maan hiljaiset. Vähän myöhällä Sipiläkin heräilee jos siihen on uskomista. Kyllä Sipiläkin on niin niin monta lupausta pettänyt vaikea on uskoa. Sipilän hallitus on tehnyt maailman ennätyksen vaalilupausten pettämisen osalta. Vaihtoon panemma koko hallituksen.