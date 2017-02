Kuolevalle pahoinvointi on usein kipuja tuskallisempaa

Marraskuussa tehty kansalaisaloite eutanasian sallimisesta saavutti 50 000 allekirjoituksen rajapyykin reilussa kuukaudessa. Se vaaditaan, jotta eduskunnan on otettava lakialoite käsittelyynsä. Tällä hetkellä aloitteessa on yli 63 000 nimeä.



Aloitteen mukaan eutanasia pitäisi sallia, jos kipuja ei pystytä lievittämään riittävästi.



Esimerkiksi Lääkäriliitto vastustaa armokuoleman sallimista. Liitto ehdottaa, että sen sijaan saattohoidon tasoa pitäisi parantaa.



Turkulaisen, saattohoitoon erikoistuneen Karinakodin vastaavan lääkärin Riitta Lahtosen mukaan kuolevan potilaan kivut voidaan suitsia lähes aina.



– Olen ollut täällä kymmenen vuotta ja yhden käden sormilla ovat laskettavissa ne potilaat, joiden kipuja ei ole saatu hallintaan.



Usein vaikeampaa on pahoinvoinnin ja oksentelun hoitaminen.



– Se tekee pahimmillaan elämisestä kertakaikkiaan helvettiä, Lahtonen sanoo, mutta huomauttaa lääkehoidon edistyvän koko ajan.



Viime kädessä potilas voidaan lääkkeillä vaivuttaa uneen.



– Kivunhoitoon ei ole olemassa keittokirjareseptejä, vaan jokaisen potilaan polku kulkee eri tavalla, Lahtonen sanoo.



Hän myöntää, että kaikki eivät saa parasta mahdollista kivunhoitoa.



– Valitettavasti Suomessa on eroja sen mukaan, missä on hoidossa. On ihan eri asia olla saattohoitokodissa kuin hoitokodissa, missä henkilöstöllä ei ole kivunhoidon tai palliatiivisen hoidon erityisosaamista.



Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin palveluita ei ole kaikkialla tarjolla. Se johtaa siihen, että osaamattomuuden vuoksi esimerkiksi morfiinin ja muiden opiaattien antamista vältellään.



– Jos vaikka aloitettaisiin siitä, että joka paikassa potilas saisi mahdollisimman hyvän kivunhoidon. Ja että hoitohenkilökunta ei itse pelkäisi liikaa lääkkeiden vaikutuksia.