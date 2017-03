Kuntavaaliehdokkaat saivat ehdokasnumeronsa

Huhtikuun kuntavaaleihin on asetettu kaikkiaan 33 616 ehdokasta, ilmenee oikeusministeriön ehdokaslistauksesta. Ehdokkaat saivat torstaina ehdokasnumeronsa. Ehdokastilastosta ilmenee, että kuntavaalitarjokkaista hiukan yli 60 prosenttia on miehiä ja että kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on tasan 50 vuotta.

Ehdokkaiden määrä on laskenut edellisten kuntavaalien jälkeen, jolloin valtuustoihin pyrki yli 37 000 ehdokasta. Nyt kuntia on liitosten seurauksena vähemmän, ja noin joka kolmas kunta pienentää valtuustoaan.

Eniten ehdokkaita on perinteiseen tapaan keskustalla, joka on asettanut 7 461 ehdokasta kaikkiaan 283 kunnassa. SDP:llä on seuraavaksi eniten ehdokkaita, kaikkiaan 6 132, jotka pyrkivät 283 kunnan valtuustoihin.

Kokoomus on saanut kerättyä 5 737 ehdokasta 275 kuntaan. Perussuomalaisilla on 3 831 ehdokasta 281 kunnassa. Vasemmistoliitolla on 3 203 ja vihreillä 2 600 ehdokasta.

Miehiä kaikista kuntavaaliehdokkaista on hiukan yli 60 prosenttia ja naisia vajaat 40 prosenttia. Vihreillä on eduskuntapuolueista eniten naisehdokkaita. Perussuomalaisilla naisehdokkaiden osuus jää neljännekseen.

Ehdokkaiden joukossa on 162 kansanedustajaa ja neljä europarlamentaarikkoa. Valtuutettuja ehdokaslistoilla on kaikkiaan 6 665. Keskustalla on listoillaan 40 kansanedustajaa ja liki 2 100 valtuutettua.

Piraattipuolueen ehdokkaat nuorimmasta päästä

Eduskuntapuolueista vihreät ovat keränneet nuorimman ehdokaskaartin, joka on keski-iältään 44 vuotta. Kristillisdemokraatit edustavat toista ääripäätä keskimäärin 52-vuotiaalla ehdokaslistalla.

Pienpuolueista nuorinta päätä edustavat piraattipuolue sekä eläinoikeuspuolue, joilla ehdokkaiden keski-ikä on 34. Kommunistisen työväenpuolueen ehdokkailla on eniten elämänkokemusta, sillä heillä listan keski-ikä on 61.

Naisvaltaisin ehdokaslista on feministipuolueella, jonka 40 ehdokkaasta neljä on miehiä.

Korjattu perjantaina kello 10.20. Suhteellisesti eniten naisehdokkaita on vihreillä, ei kristillisdemokraateilla, kuten aiemmin uutisoimme. Ehdolla on neljä europarlamentaarikkoa, ei viisi.

