Oikaisu perjantaina (10.3.) Kalevassa julkaistuun juttuun kuntavaalien ehdokasasettelusta. Jutussa kerrottiin virheellisesti, että eduskuntapuolueista kristillisdemokraateilla on suhteellisesti eniten naisehdokkaita. Vihreillä on kuitenkin eduskuntapuolueista suhteellisesti eniten naisehdokkaita. Jutussa kerrottiin myös virheellisesti, että ehdolla on viisi europarlamentaarikkoa. Ehdolla on kuitenkin neljä europarlamentaarikkoa.