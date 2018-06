Kultahippu vain lisää kullankaivajien intoa – tiistaina löytynyt 225 gramman möhkäle nousee historian suurimpiin löytöihin

Lemmenjoen kultamailta kaivettiin tiistaina kesän tähän asti suurin, ja myös koko 150-vuotisen kultahistorian kuudenneksi suurin, isomushippu. Painoa puolenpäivän aikaan löydetyllä kultahipulla on 225 grammaa.

Isomushipun kaivoi Mika Telilä Puskuojalta, Kari ja Sirkka Merenluodon kaivannosta. Paikka on kaivajalegendan, Niilo "Nipa" Raumalan, vanhaa kaivosaluetta, jolta on löydetty ennenkin isoja kultahippuja.

-Tämä on todella rikasta kulta-aluetta. Nyt kaivetaan, mitä keretään, koska konekaivu loppuu kahden vuoden päästä. Toiseksi viimeistä kokonaista kesää painetaan töitä, Mika Telilä sanoo.

Nyt löydetyn 225 gramman kultahipun arvoa on vaikea sanoa. Telilä sanoo, että puolta pienemmistäkin on maksettu 25 000 euroa. - Yli 200 gramman hiput ovat harvinaisuuksia, mikä nostaa kullan hintaa. Arvoa on tässä ihan mahdoton sanoa, mutta harvinaisuusarvo voi jopa kymmenkertaistaa hinnan.

Mika Telilä on kaivanut Lemmenjoella -70 vuodesta lähtien; ensin lapiolla ja vuodesta 1982 lähtien koneella. Myös Telilän vanhemmat ja veli ovat kullankaivajia. He kaikki ovat löytäneet Lemmenjoelta isoja kultahippuja.

Isoille hipuille on tavattu antaa nimi. Tiistaina löydetyn hipun nimi on hieman erikoinen.

-Isä on opettanut, että kullankaivussa pohjan teko on sama kuin tilin nosto. Isä oli tekemässä kaverina tämänkin löydön pohjan tekoa ja riitelimme menemmekö varmasti riittävän syvälle. Isä menee aina puoli metriä syvemmälle kuin muut, niin nytkin, Telilä naurahtaa.

Tästä opetuksesta hippu saa nimensä: isä Riston opinnäyte pohjan teosta.

-Onhan nimi pitkä, mutta olkoon, Mika Telilä sanoo.

Tiistainen löyty on yhteistyön tulosta Merenluotojen kanssa. Ilo on siis jaettu ilo.

-Nyt on kaivettava, kun vielä voidaan. On mietittävä, mistä kannattaa eniten kaivaa. Itsellänikin on monta aluetta, joissa pitäisi vielä ehtiä kaivaa. Sitten on jätettävä nämä maat, Telilä harmittelee.

Konekaivu loppuu Lemmenjoella valtion päätöksellä 31.6.2020. Hippujuhlat on Telilän mukaan jätettävä sinne.

-1.7.2020 jälkeen on aikaa juhlia. Jos näitä hippuja löytyy enemmänkin, niin niistä voi tulla pitkät juhlat, jos vain kunto kestää. Mieluummin olisin kuitenkin jatkanut kaivamista, sillä minun eläkkeelle ei vielä löytyne maksajaa, vaikka Mauri Pekkarinen aikoinaan lupasikin, että kyllä te näistä hommista eläkkeelle jäätte. Niin kauan saatte kaivaa.

Tieto kesän kuumasta kultalöydöstä tuli soittona oululaiselle kultasepälle Janne Kannistolle.

– Melkein arvasin mistä on kysymys, kun puhelimessa vilkkui Sirkka Merenluodon numero. Sieltä Sirkka soitteli iloisesti innosta puuskuttaen, että nyt on löytynyt iso hippu, Kannisto kertoo.

Janne Kannisto on kullankaivajien tuttu Lapin kullan työstäjä.

Hippu painaa reilusti yli 200 grammaa. KUVA: Sirkka Merenluoto

Kanniston mukaan nyt löytyneessä isomushipussa on joukossa vähän kvartsia, mikä viittaa siihen, että se on lohkare jostain suuremmasta kultalöydöstä.

– Tämä, niinkuin aikaisemmatkin alueelta löytyneet kultahiput, antavat viitteitä siitä, että maassa saattaa olla isompikin kultaesiintymä, Janne Kannisto pohtii.

Lapin kultamailla on ollut hyvä alku kullankaivukesälle. Lumet sulivat aikaisin ja kullankaivajat ovat päässeet hyvin töihin.

– Kaikki näyttää hyvältä näin Lapin kullan 150-vuotisjuhlavuonna. Tiedä mitä sieltä vielä löytyy, kun näin hyvin päästiin alkuun, Kannisto myhäilee.