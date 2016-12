Kokoomus varoittaa heti Lintilää: optimismiin ei perusteita

Kokoomus varoittaa heti ensimmäisenä työpäivänä keskustan uutta elinkeinoministeriä, Mika Lintilää. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen varoitti Lintilää optimismista suhteessa talousennusteisiin. Häkkäsen mukaan perusteita asiantuntijoiden ennusteista irtautumiselle ei ole.

– On erinomaista, jos talous kasvaa sitä nopeammin, mutta pelkkien arvausten pohjalle on vaarallista rakentaa kestävää talouspolitiikkaa. Puoliväliriihen toimenpiteiden valmistelussa pohjana on syytä pitää VM:n ennustetta.



Uusi elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoi ministeriksi nimittämisensä jälkeen kokevansa yhdeksi haasteekseen osoittaa, että valtiovarainministeriö on väärässä. Lintilä painotti uskovansa Suomen talouskasvun rahaministeriön ennusteita paremmaksi. Valtiovarainministeriö on arvioinut Suomen kasvun olevan yhden prosentin luokkaa kahtena seuraavana vuonna ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on pitänyt mahdollisena, että hallitus joutuu tekemään keväällä 1-2 miljardin lisäleikkaukset.



– En usko, että kasvu jäisi niin alhaiseksi kuin valtiovarainministeriö on ilmoittanut ja enkä sen vuoksi myös siihen, että siellä tultaisiin tekemään merkittäviä leikkauksia, Lintilä sanoi tiedotustilaisuudessaan.



Kokoomuksen Häkkäsen mukaan liiasta optimismista suhteessa talousennusteisiin on lähihistoriasta huonoja esimerkkejä, joita tämän hallituksen ei tule toistaa.



– Viime vaalikaudella erityisesti sdp halusi luottaa ylioptimistiseen talouskasvuun. Tämä hyydytti kyvyn tehdä työllisyyttä ja julkista taloutta vahvistavia päätöksiä, Häkkänen muistutti.