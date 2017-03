Keskustan kansanedustaja Heikkinen: Suomen Yrittäjät ei ymmärrä, miten alkoholi rapauttaa työkykyä

– Tämä on vahva viesti hallituksen suuntaan, kuvaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) 28 kansanedustajan tuoretta alkoholilain uudistamiseen liittyvää vetoomusta, jonka mukaan vahvoja oluita ja limuviinoja ei pidä päästää ruokakauppoihin.



Heikkinen on yksi viidestätoista vetoomuksen allekirjoittaneista keskustan kansanedustajista. Alkoholilain valmistelusta hallituksessa vastaa heidän puoluetoverinsa, perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula.



Allekirjoittaneissa on kolme hallituspuolue kokoomuksen kansanedustajaa.



Mukaan kuuluu myös edustajia oppositiopuolueista.



– Olen iloinen, että kansanterveystajua on näin monessa puolueessa, Heikkinen toteaa.





Kansanedustajat sai liikkeelle palaute, jota kertyi alkoholilain uudistamisesityksen lausuntokierrokselta.



Jos lakiesitys toteutuisi lausuntokierroksella olleessa muodossa, ruokakaupoissa myytävien alkoholijuomien vahvuus nousisi 5,5 prosenttiin nykyisestä 4,7 prosentista.



Se toisi kauppojen hyllyille A-oluet ja juomasekoitukset eli limuviinat.



– Lausuntoja antaneista terveys- tai sosiaalipalvelujen tuottajista ja päihdehaittojen ehkäisyyn erikoistuneista järjestöistä yksikään ei kannattanut lakiesitysluonnosta, Heikkinen selvittää.



Suomen Yrittäjien lepsua suhtautumista alkoholin haittoihin Heikkinen kuitenkin ihmettelee.



– Lausunnossaan he eivät ole lainkaan kantaneet huolta siitä, mitä alkoholi vaikuttaa yrityksiin. OECD:n laskelmien mukaan alkoholin aiheuttamat tuotannonmenetykset suomalaisilla työpaikoilla ovat yli 2 miljardia euroa vuodessa.





Heikkisen ja vetoomuksen allekirjoittaneen entisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan, alkuvuonna kansanedustajaksi siirtyneen Pekka Puskan (kesk.) mukaan asiassa on kyse ennen kaikkea kansanterveydestä huolehtimisesta.



– Jos lakiluonnoksessa esitetyt muutokset toteutuvat, hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat riippumatta siitä, millainen sote-palvelujärjestelmä maahan rakennetaan, Puska sanoo.



– Emme voi hyväksyä, että hallitus tietoisesti tekisi lainsäädäntöä, mikä vesittäisi sote-uudistuksen tavoitteita, vetoomuksen allekirjoittaneet kansanedustajat painottavat.



Kaupoissa myytävät vahvat oluet ja limuviinat eivät myöskään edistäisi alkoholin kulutuksen painottumista valvotumpiin olosuhteisiin ravintoloissa.



Heikkinen korostaa, että he eivät missään tapauksessa lykätä lakiuudistuksen voimaantuloa ja että siinä on monia hyviä kohtia, kuten pienpanimoiden toiminnan helpottaminen.