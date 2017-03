Hallituspuolueiden edustajia liittyi viinakapinaan, katso allekirjoittaneet

Suuri alkoholilain uudistus ei mene eduskunnan seulasta läpi mukisematta. Eduskunnassa on syntynyt alkoholikapina.



– Kyse on siitä, että lausunnot pitäisi huomioida vakavasti, sanoo kansanedustaja Pauli Kiuru (kok).



Hän on yksi edustajista, joka on allekirjoittanut asiaan liittyvän adressin. Mukana on joukko kansanedustajia, joiden kerrotaan olevan aktiivisia terveysasioissa.



Kiurun lisäksi kokoomuksesta on liittynyt kapinaan kansanedustajat Sanna Lauslahti sekä Pertti Salolainen. Keskustan ryhmästä jopa 15 on mukana viinakapinassa. Kaikkiaan allekirjoittaneita on 28.

Lausunnot poikivat keskustelun



Keskustelu alkoholilain uudistamisesta pompahti uudelleen, kun sosiaali- ja terveysministeriön pyytämät lausunnot saatiin kasaan.



Kiuru poimii muutaman esimerkin eri ministeriöiden lausunnoista.



– Esimerkiksi oikeusministeriö ei ottanut kantaa uudistuksen poliittisiin lähtökohtiin, mutta se toteaa, että ehdotetun sääntelyn on vaikea katsoa vastaavan uudistuksen tavoitetta, alkoholihaittojen vähentämisestä.



Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan totesi, että mikäli tavoitteena on lasten ja nuorten terveyden ja elinolojen edistäminen, uudistuksessa ei pidä lähteä alkoholin saatavuuden lisäämisestä.



Sisäministeriön poliisiosaston lausunnossa sanotaan, että muutokset lisäävät alkoholihaittoja ja poliisin tehtäviä siinä määrin, että poliisi ei niistä selviä ilman lisäresursseja.



Kuntaliitto ei kannattanut lakiluonnosta.



– Lausuntoja antaneista ammattiliitoista esitystä kannatti vain Elintarviketyöläisten liitto, joka arvioi muutosten vaikuttavan myönteisesti panimoalan työllisyyteen, Kiuru painottaa.



Kansanedustajat kertovat, että he hyväksyvät lakiesityksen useimmat muutokset, mutta torjuvat ehdotukset limuviinojen tulosta kauppoihin ja kaupassa myytävien oluiden alkoholipitoisuuden korottamisesta.



Aiheesta kirjoittivat ensimmäisinä iltapäivälehdet ja Verkkouutiset.



Adressin ovat allekirjoittaneet seuraavat kansanedustajat:



Annakaisa Heikkinen (kesk.)

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)

Sirkka-Liisa Anttila (kesk.)

Eeva-Johanna Eloranta (sd.)

Petri Honkonen (kesk.)

Susanna Huovinen (sd.)

Marisanna Jarva (kesk.)

Elsi Katainen (kesk.)

Niilo Keränen (kesk.)

Anneli Kiljunen (sd.)

Pauli Kiuru (kok.)

Hanna Kosonen (kesk.)

Antero Laukkanen (kd.)

Sanna Lauslahti (kok.)

Markus Lohi (kesk.)

Eeva-Maria Maijala (kesk.)

Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.)

Mats Nylund (rkp.)

Aila Paloniemi (kesk.)

Mauri Pekkarinen (kesk.)

Aino-Kaisa Pekonen (vas.)

Pekka Puska (kesk.)

Tuomo Puumala (kesk.)

Päivi Räsänen (kd.)

Pertti Salolainen (kok.)

Martti Talja (kesk.)

Sari Tanus (kd.)

Tapani Tölli (kesk.)