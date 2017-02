Keskiviikkona se on mahdollista: Loppuviikosta maistraateissa vihitään 32 sateenkaariparia

32 samaa sukupuolta olevaa paria on varannut tälle viikolle vihkimisen Suomen maistraateista.



Vihkimisvaraukset koskevat loppuviikkoa, koska sukupuolineutraalin avioliiton mahdollistava lakimuutos astuu voimaan 1. maaliskuuta eli keskiviikkona.



Länsi-Suomen maistraatin prosessinkehittäjä ja henkikirjoittaja Maria Lunabba on lainmuutosta varten koonnut vihkimistietoja tältä viikolta kaikkialta maasta.



Maistraatit ovat Lunabban mukaan linjanneet, ettei yksikkökohtaisia tietoja luovuteta, vaan tietoja kerrotaan ainoastaan koko valtakunnan tasolta.



Lunabba kuitenkin kertoo, että Itä- ja Pohjois-Suomessa on paikkoja, joissa varauksia ei ole ollenkaan.



– Isoissa etelän maistraateissa on varauksia on enemmän, toteaa Lunabba.



Hän kuvailee, etteivät vihkimiset aiheuta ruuhkia missään. Lunabban tietojen mukaan maistraatteihin ei myöskään ole esitetty toiveita esimerkiksi päästä naimisiin välittömästi vuorokauden vaihtumisen jälkeen.



– Olisin varmasti kuullut, jos tällaisia kysymyksiä olisi tullut. Luulen kyllä, että ne (vihkimiset) tapahtuvat maistraatin tiloissa ja virka-aikana.



Keskiviikkona järjestetään muun muassa massavihkimistilaisuuksia Helsingissä ja Vantaalla. Avioliiton esteettömyys on silti täytynyt olla tutkittu ennen vihkimistä.



Lunabballa ei ole tietoa siitä, aikovatko evankelis-luterilaisen kirkon papit vihkiä samaa sukupuolta olevia keskiviikkona.



Kirkon papistolla on vihkimisoikeus, ja vihkiminen on juridisesti pätevä, vaikka vihkimisen suorittaminen on papille kirkon ohjeiden vastaista. Vihkimiseen suostuvien pappien yhteystietoja on koottu Sateenkaaripapit-sivustolle.



Nimenmuutos mahdollinen nykypareille



Parisuhteiden rekisteröinti loppuu Suomessa maaliskuun alussa, ja rekisteröidyissä parisuhteissa eläneet voivat maistraattiin tehdyllä ilmoituksella muuttaa suhteensa avioliitoksi.



Kiinnostusta on Lunabban mukaan ollut varsinkin sen jälkeen, kun maistraattien verkkosivuille julkaistiin viime viikolla lomake liiton juridista muuttamista varten. Ilmoituksia aletaan maistraateissa ottaa vastaan ja käsitellä kuun vaihteen jälkeen, joten suhteensa avioliitoksi muuttaneiden määrä selviää myöhemmin.



– Paljon tiedusteluja asiasta on tullut.



Rekisteröityihin parisuhteisiin verrattuna näkyvä muutos on, että avioliitossa voi valita, käyttääkö pari jatkossa samaa sukunimeä.



Rekisteröidyn suhteen muuttaminen ei ole pakollista, minkä vuoksi sitä koskeva laki jää niitä pareja varten, jotka eivät muutosta tee.



Suomessa oli vuoden 2015 lopussa runsaat 5 800 ihmistä, jotka elivät rekisteröidyssä parisuhteessa.