Kemiin miljardin euron biopolttoainejalostamoa suunnitteleva Kaidi ajautui talousvaikeuksiin Kiinassa

Kaidin pörssilistattu tytäryhtiö ei kyennyt maksamaan lainojaan suunnitellusti, ja sen luottoluokitus romahti. Vaikutukset Suomeen ovat toistaiseksi epäselviä.

Kemiin suurta biopolttoainejalostamoa suunnittelevan Kaidin tytäryhtiö on ajautunut vakaviin talousvaikeuksiin Kiinassa. Asiasta ovat uutisoineet useat Aasian talousasioita seuraavat tiedotusvälineet, esimerkiksi South China Morning Post ja Yicai Global.

Kaidi Ecological and Environmental Technology -yhtiön vaikeudet alkoivat paljastua huhtikuun lopussa, kun yhtiö ilmoitti Shenzenin pörssille, ettei se kykene julkistamaan viime vuoden vuosikertomusta ja alkuvuoden osavuosikatsausta määräajassa.

Kun Kaidi Ecological sai taloustietonsa julkaistua, kävi ilmi, että yhtiö on vastoin markkinoiden odotuksia vaipunut pahasti tappiolliseksi. Shenzenin pörssi keskeytti vapun jälkeen kaupan yhtiön osakkeella, kunnes tilanne selkenee.

Vakavin käänne ilmeni viime viikon maanantaina, kun Kaidi Ecological jätti maksamatta koron ja lyhennyksen lähes sadan miljoonan euron arvoisesta lainasta. Kiinan tärkein luottoluokituslaitos China Chengxin alensi jyrkästi yhtiön luottoluokitusta tapahtuneen jälkeen.

Kaidi Finlandilla on sama emoyhtiö

Kaidi Ecological on Sunshine Kaidi New Energy Groupin keskeinen tytäryhtiö. Sillä on neljäkymmentä biomassaa polttoaineenaan käyttävää voimalaitosta toiminnassa ja lukuisia uusia rakenteilla. Yhtiö on verkkosivujensa mukaan Kiinan suurin yksityinen biomassasta sähköä tuottava yritys. Bioenergian lisäksi yhtiö on kiinnostunut vesi- ja tuulivoimasta.

Kemin Ajokseen arviolta miljardi euroa maksavaa biopolttoainejalostamoa suunnitteleva Kaidi Finland on samaisen Sunshine Kaidi New Energy Groupin tytäryhtiö.

Yhden tytäryhtiön vaikeuksista ei voi kuitenkaan tehdä kovin varmoja johtopäätöksiä toisten tytäryhtiöiden tai emoyhtiön tilanteesta, kertoo vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksesta Bofitista.

– Kiinalaisissa yritysjärjestelyissä omistussuhteet ja perimmäiset vastuut voivat olla todella monimutkaisia, Bofitin Kiina-ryhmään kuuluva Nuutilainen sanoo.

Velat painavat kiinalaisfirmoja

Kaidi Ecologicalin liiketoiminta nojaa voimakkaasti Kiinan valtion maksamiin tukiaisiin. Yhtiö on laajentanut voimakkaasti liiketoimintaansa, ja suuria investointeja on rahoitettu velalla.

Kaidin tilanne kuvaa laajemminkin Kiinan näkymiä. Maan yritykset ovat velkaantuneet voimakkaasti, mikä on herättänyt lisääntyvää huolta ympäri maailmaa. Viimeisen puolen vuoden aikana valtio on ryhtynyt suitsimaan kaikkein korkeariskisimpien rahoitusinstrumenttien käyttöä.

– Se näkyy erityisesti yksityisissä yrityksissä. Niillä on alkanut ilmetä vaikeuksia saada rahoitusta, ja rahan hinta on noussut, Nuutilainen kertoo.

– Tähän asti rahan hinta ei ole korreloinut riskien kanssa. Kiinassa ajatus on ollut, että valtio, paikallishallinto tai joku muu aina tulee, ja pelastaa sijoittajat. Vakaus on tullut rahoitusmarkkinoillakin aina ensimmäisenä, hän jatkaa.

Rahoitusta voi vielä löytyä

Kaidin tapaus kertoo siitä, että Kiinassa puhaltavat nyt uudet tuulet. Maan talous on pikku hiljaa muuttumassa markkinaehtoiseksi järjestelmäksi, ja Nuutilaisen mukaan valtio haluaa osoittaa, ettei se tule välttämättä aina pelastamaan maksukyvyttömyyteen ajautuvia yrityksiä.

Kaidin tytäryhtiön maksukyvyttömyys ei välttämättä tarkoita, että yhtiö ajautuisi konkurssiin.

– Monesti rahoitukseen löytyy joku järjestely. Se riippuu siitä, miten tärkeäksi yritys Kiinassa nähdään, Nuutilainen sanoo.

Kaidi Ecologicalin lisäksi toistakymmentä muutakin suurta kiinalaisyhtiötä on ajautunut alkuvuoden mittaan maksukyvyttömyyteen. South China Morning Postin mukaan lähes kahden miljardin euron arvosta yrityslainoja on lyöty laimin.

Jos kiinalainen velkavuori alkaa huojua, sillä voi olla vaikutuksia koko maailmantalouteen.

Toisaalta rahoitusmarkkinoilla ei ole maassa samanlaista yhteyttä reaalitalouteen kuin länsimaissa. Esimerkiksi kolme vuotta sitten sattunut suuri pörssiromahdus ei näkynyt Nuutilaisen mukaan reaalitaloudessa juuri mitenkään.

Kiinalaisyritysten rahoitus on lähes kokonaan kotimarkkinoilta peräisin, joten maksuhäiriöt eivät suoraan kosketa länsimaisia sijoittajia.

– Isossa kuvassa on myönteistä, että Kiina menee markkinaehtoiseen suuntaan, Nuutilainen sanoo.