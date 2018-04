Kela: Perustulokokeilua syytä laajentaa – kokeiluun mukaan työssäkäyviä ihmisiä

Kelan professori Olli Kangas kannattaa perustulokokeilun laajentamista.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kertoi keskiviikkona Lännen Medialle, että puolue aikoo esittää perustulokokeilun laajentamista ensi hallituskaudella.

Vihreiden mukaan kokeiluun pitäisi ottaa mukaan 10 000 eri puolella Suomea asuvaa ihmistä, joiden joukossa olisi myös työssäkäyviä ihmisiä.

– Vihreiden esitys perustulokokeilun testaamisesta laajemmalla ihmisryhmällä olisi hyvä. Silloin joukossa pitäisi olla muun muassa mikroyrittäjiä ja freelancer-pohjalta työskenteleviä ihmisiä, mikäli maailma on menossa siihen suuntaan, että ihmiset työllistävät yhä useammin itse itsensä, professori Kangas sanoo.

Kangas toteaa, että Kaliforniassa ja Piilaaksossa perustulokokeiluja on perusteltu juuri työelämän muutoksella ja sillä, että ihmiset toimivat yrittäjinä tai freelancereina yhä enemmän.

– Perustulo voisi olla yksi ratkaisu työelämän muuttumiseen, ja siksi olisi tärkeää, että kokeilua voitaisiin laajentaa myös Suomessa.

Kelan arvio: kustannukset olisivat 40–70 miljoonaa euroa

Kela esitti jo ennen nykyisen perustulomallin kokeilun aloittamista, että kokeilussa pitäisi olla mukana 10 000 ihmistä, jotta kokeilun tulokset olisivat luotettavammat.

Kokeilu supistui kuitenkin kahdentuhannen työttömän ihmisen joukoksi, koska rahaa isompaan kokeiluun ei myönnetty.

– Kelan perustulokokeilun loppuraportissa karkea arvio oli, että 10 000 ihmisen kokeilu olisi tullut maksamaan 40–70 miljoonaa euroa. Silloin ilmoitettiin, että tällaista rahaa ei ole, mikä johti siihen, että kokeiluun saatiin vain 2 000 työtöntä ihmistä, Kangas sanoo.

Suomen perustulomallikokeilu antaa vastaukset kahteen kysymykseen: miten perustulo vaikuttaa työttömän haluun ottaa vastaan lyhytaikaisia töitä tai laskeeko perustulon maksaminen työllisyysastetta entisestään.

Kankaan mukaan on kuitenkin "siinä kintaalla" riittääkö kahdentuhannen ihmisen määrä tuottamaan riittävän luotettavia tuloksia edes näihin kahteen tutkimuksen ydinkohtaan.

– Muihin perustuloon liittyviin kysymyksiin tällä kokeilulla ei saada vastauksia, hän sanoo.

Ensimmäisiä tuloksia kuluvan vuoden lopulla

Ensimmäiset alustavat tulokset perustulokokeilusta saadaan Kankaan mukaan tämän vuoden lopulla, mutta kokeilun syvälliset analyysit valmistuvat vuoden 2019 lopulla tai vuoden 2020 alussa.

– Vuoden 2020 alussa me voimme rekisteritietojen pohjalta saada luotettavaa tietoa siitä, mitä kokeiluvuosien 2017–2018 aikana on tapahtunut. Kokeilun osalta meillä on suunnitelmissa tehdä myös kyselytutkimus.

Kankaan mukaan Suomesta saatuja tuloksia on verrattava siihen, millaisia tietoja muiden maiden perustulokokeilusta on saatu.

Perustuloa on testattu muun muassa Kanadassa, Hollannissa ja Skotlannissa sekä myös Intiassa ja Keniassa.

– Meidän on ilman muuta katsottava muiden maiden kokemuksia ja vertailtava, miten Suomesta saadut tulokset hengaavat yhdessä aiempien kokeilujen kanssa.