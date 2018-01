Riittää ja me veronmaksajat säästetään huimia summia, kun saadaan rehellistä kilpailua taksialalle ja hinnat halpenee.

Mahtavaa, että meilläkin tulee tämä uudistus käyttöön. Tukholman alueella on hyvä käyttää taksia nyt kun hinnat on saatu oikealle kohdalleen ja voin sanoa viikottaisesta taksin käytöstä Tukholmassa, että halpaa on.