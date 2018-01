Kela: Aktiivimallin säästöjä häviää toimeentulotukeen – Toista tukea lasketaan, toista nostetaan

Naurettavaa pelleilyä hallituksen osalta tämä on. Tarkoitus on kaunistella työttömyyslukuja kikkailulla, leikata työttömien vähtäkin korvaukset minimiin. Polkea työssä käyvien palkkoja tarjoamalla miltei ilmaista työvoimaa työnantajille. Se mitä pitäisi tehdä on edelleen tekemättä: luoda uusia työpaikkoja! Myös istuva presidentti on tässä kyykytyksessä mukana, kun ilman pienintäkään kritiikkiä hyväksyy hallituksen tyttömiä kyykyttävän toiminnan.