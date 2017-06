Kattofirmaa epäillään huijaussarjasta: rahat lähtivät, mutta kattoa ei pystytetty - remonttitarvikkeet hävisivät poliisin mukaan maksun jälkeen pihasta

Kattoja rakentanutta yritystä Multiraxia epäillään useista petoksista eri puolilla Suomea, kertoo Hämeen poliisi.

Yritys oli sopinut useista kattoremonteista omakotitaloihin vuoden 2015 heinä-marraskuussa. Asiakkaat ovat maksaneet remontin tai ainakin osan siitä, mutta työ ei ole valmistunut tai sitä ei ole aloitettu lainkaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Gunnar Golnick.

- Ainakin yhdessä tapauksessa tarvikkeet on tuotu pihaan ja asiakas on maksanut jonkin osan kattoremontista. Kun maksu on tapahtunut, tarvikkeet ovat hävinneet pihasta, Golnick kertoo.

Yritys on asetettu konkurssiin vuosi sitten.

Epäilty on yrityksen entinen toimitusjohtaja, ja häntä epäillään myös väärennyksistä. Niissä on kyse siitä, että yrittäjän epäillään huijanneen rahoitusyhtiötä toimittamalla sille väärennetyn kattoremonttityön vastaanottokuittauksen ja luottohakemuksen.

Näin on poliisin mukaan saatu rahoitusyhtiö maksamaan valmistuneista kattoremontista, vaikka työtä ei ole aina aloitettukaan.

Huijattuja omakotitalon omistajia on poliisin tiedossa 25 muun muassa Lahdessa, Heinolassa, Vantaalla, Järvenpäässä, Tuusulassa, Mäntyharjulla ja Porissa.

Väärennyksiä ja petoksia epäillään 18 tapauksessa ja petoksia 7 tapauksessa, poliisi kertoo.

Rahoitusyhtiön korvausvaatimus asiassa on liki 250 000. Yksityiset asiakkaat ovat tähän mennessä esittäneet yhteensä 32 000 euron vaatimukset.

Suurin osa rikoksilla saaduista rahoista on mennyt poliisin mukaan yrittäjän henkilökohtaiseen käyttöön.

Jutun esitutkinta on valmistunut, ja juttu siirtyy syyteharkintaan heinäkuussa.