Kansalaispuolue

Kansalaispuolue ry on perustettu helmikuussa 2016 ja se on merkitty yhdistysrekisteriin 8.3.2016. Kansalaispuolue ry on rekisteröity puolueeksi 15.12.2016.

Puheenjohtaja on Sami Kilpeläinen, joka on kainuulaissyntyinen valtiotieteen maisteri ja agronomi (MMM). Hän asuu perheensä kanssa nykyisin Vantaalla ja työskentelee hankintajohtajana yrityssektorilla.

Suomen linjaan Kansalaispuolue pyrkii vaikuttamaan erityisesti eduskuntavaalien kautta.

Kansalaispuolue toimii verkkosivujensa mukaan siten, että se voi olla mukana kokoamassa laajemminkin yhteen samanmielisiä poliittisia voimia.

Puolueen pääteemoja ovat Suomen itsenäisyyden, puolueettomuuden ja sotilaallisen liittoutumattomuuden puolustaminen.

Kansalaispuolue edellyttää Euroopan unionin kehittämistä itsenäisten valtioiden liittona. Puolue pyrkii lujittamaan pohjoismaista yhteistyötä.

Tavoitteita ovat myös köyhyyden poistaminen, koko Suomen kehittäminen, keskittävän metropolipolitiikan vastustaminen ja kestävän kehityksen edistäminen.

Lähde: Kansalaispuolue