Kananmunat yhtä vaarallisia kuin tupakka? Professori vastaa vegaanielokuvan rajuihin väitteisiin

Suoratoistopalvelu Netflixissä julkaistu dokumentti What the Health saa katsojansa miettimään ruokavaliotaan. Pikainen selaus esimerkiksi Twitterissä ja Instagramissa osoittaa, että ihmiset eri puolilla maailmaa ovat ryhtyneet vegaaneiksi elokuvan katsottuaan.

Ilmiö on erityisen näkyvä Yhdysvalloissa, jossa puhutaan vegaaniruokavalioon vaihtaneiden "massoista". Tämä on ymmärrettävää, koska Kip Andersenin ja Keegan Kuhnin ohjaamassa dokumentissa otetaan esille erityisesti amerikkalaisen ruoantuotannon ja perinteisen ruokavalion ongelmia.

Samaan aikaan on herännyt huoli siitä, että ihmiset muuttavat ruokavaliotaan rajusti ilman perehtymistä vegaaniruokavalion monipuoliseen koostamiseen.

Suomen Vegaaniliiton ravitsemusvastaava Lotta Pelkosen mukaan vegaaniruokavalio on oikein toteutettuna hyvä, mutta vaatii tietämystä. Vegaanille suositellaan myös lisäravinteita ravintoaineiden saannin takaamiseksi.

- Periaate on, että jos jätät ruokavaliosta jotain pois, se pitää korvata jollain tai varmistaa muuten ruokavalion riittävyys, Pelkonen neuvoo.

Rajua kerrontaa

Myös elokuvan kerrontatapa ja argumentoinnin paikkansapitävyys ovat aiheuttaneet kritiikkiä.

Eläinperäiset tuotteet eli liha, kala, maitotuotteet ja kananmunat esitetään yksioikoisesti ruokina, jotka tuhoavat ihmisten ja eläinten terveyden. Tätä alleviivataan kertomalla muun muassa, että kananmunat ovat tupakkaan verrattava terveysriski tai että riippuvuutta aiheuttava juusto vaikuttaa aivoissa samaan paikkaan kuin heroiini.

Tehokeinona on kuvamateriaalia lapsista, joille tarjoillaan paistinpannulta savukkeita kananmunien sijaan.

Koska tupakka ja heroiini ovat kiistatta epäterveellisiä, niiden huono maine siirtyy rinnastuksen kautta eläintuotteisiin.

Vegaaniruokavalion sen sijaan luvataan parantavan sairauksia. Tästä todisteena dokumentissa näytetään ilosta kyynelehtivää naista, joka on jättänyt kaikki lääkkeensä ruokavaliomuutoksen takia.

Ruoantuotannon ongelmia havainnollistetaan muun muassa näyttämällä lehmien ja sikojen teurastuksessa puhkeavia paiseita.

Valikoituja faktoja

Kaikki dokumentin terveydelliset väitteet eivät ole totta. Ne on saatu näyttämään tosilta ja kuulostamaan uskottavilta käyttämällä vakuuttavia puhujia ja havainnekuvia sekä poimimalla tutkimusten virrasta tarkoitukseen sopivat.

Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm arvioi elokuvassa esitettyjä terveysväittämiä. Hänen mukaansa osa on täysin huuhaata, mutta vertaamalla tutkimustietoja tarkoituksenhakuisesti voidaan saada ristiriitaisia tuloksia. Jotta pystytään muodostamaan kunnollinen käsitys jonkin asian terveysvaikutuksista, on otettava huomioon myös tutkimustavat ja se, mitä muuttujia verrataan.

Myös elokuvan yksisilmäinen maailmankuva ihmetyttää asiantuntijaa.

- Vegaaniliikkeessä on harvoin ylilyöntejä, vaan ensisijaisesti ruokavalion perusteet ovat moraalisia. Aito ja vakavasti otettava vegaani myöntää, että mikään ruokavalio ei ole täydellinen.



Näin professori arvioi väitteitä:

Prosessoitu liha aiheuttaa syöpää. WHO:n luokitus ja useat tutkimukset tukevat tätä väitettä.

Kyllä. Mekanismitkin ovat ainakin osin tiedossa, joten kaiketi tässä voidaan puhua syy-seuraussuhteesta. Prosessoidun lihan runsas käyttö on liitetty suolistosyöpiin ja kakkostyypin diabetekseen. Vaikutusten voimakkuus on kuitenkin paljon pienempi kuin tupakalla, ja toki eri syövätkin kyseessä.

WHO:n luokitus on siinä mielessä harhaanjohtava, että se ei kerro itse vaikutuksesta mitään. Se kertoo vain, että tutkimusnäyttö näistä on yhtä vahvaa.

– Runsaasti lihaa syövillä on usein muitakin huonoja elintapoja, ja siksi on vaikea osoittaa, mitkä terveyshaitat johtuvat lihasta ja mitkä esimerkiksi vähäisestä liikunnasta. Ravitsemussuosituksissa lihansyöntiä suositellaan vähennettäväksi.

Sokeri ei lihota, vaan rasva ja eläinperäiset ruoat. Keho polttaa sokerin tai varastoi sen glykogeeniksi, mutta rasva päätyy suoraan rasvaksi.

– Väite ei ole fysiologisesti ihan oikein. Ylimääräinen energia lihottaa, riippumatta mistä se tulee. Väestötutkimuksen perusteella painon nousua pitkällä aikavälillä lisäävät muun muassa sokeroidut virvoitusjuomat, muut runsaasti sokeria sisältävät ruoat, prosessoitu liha ja punainen liha. Painonnousun todennäköisyyttä taas vähentävät kuitupitoiset ruoat, siis vihannekset, hedelmät, marjat ja täysjyvävilja.

Yhden kananmunan syöminen päivässä vastaa viiden savukkeen polttamista päivässä.

– Heh, heh. Tässä on nyt lähdetty ihan höpöväitteillä ratsastamaan.

Maitotuotteet ovat vaarallisia ja niiden markkinoinnissa käytetään samoja keinoja kuin vuosikymmeniä sitten tupakan mainonnassa. Pyritään hälventämään epäilyjä tuotteiden ympäriltä sen sijaan että pysyttäisiin faktoissa.

– Eivät ole vaarallisia, enimmäkseen väestötutkimusten perusteella aika neutraaleja terveydelle. Jogurtista on väestötutkimusten perusteella eniten myönteistä näyttöä, erityisesti suhteessa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn. Tässä väitteessä ei pysytä faktoissa. Maitovalmisteet voivat olla osa terveellistä ruokavaliota, mutta ilmankin pärjää hyvin.

Epigenetiikka vaikuttaa nopeasti, ja syömällä oikealla tavalla voi kumota geenien vaikutusta esim. diabeteksen tai sydän- ja verisuonitautien puhkeamiseen.

– Mahtavatko dokkarin tekijät tietää mistä on kyse? Sikiöaikainen ja varhaisen lapsuuden ravitsemus ilman muuta muokkaa geenien toimintaa, mutta mitä tekemistä tällä on kasvisruokavalion kanssa sinänsä?

Kala on vaarallista. Siinä on elohopeaa, ympäristömyrkkyjä, kolesterolia ja tyydyttynyttä rasvaa.

– Kaloissa on ympäristömyrkkyjä, mutta ei kolesterolia tai tyydyttynyttä rasvaa. Valtaosa kalan rasvasta on tyydyttymätöntä ja ne ovat mm. omega-3 rasvahappojen tärkein lähde, ja tätä elämälle tosi tärkeää rasvahappoa on usein vegaaniruokavaliossa aika niukasti. Kalan runsas syöminen on hyväksi terveydelle ympäristömyrkyistä huolimatta, asiaa on tutkittu Suomessakin esimerkiksi kalastajilla. Tärkeää on syödä monentyyppistä kalaa pyydettynä erilaisista vesistä, silloin mitkään tietyt myrkyt eivät kasaudu.

Lihasta ja maitotuotteista saa dioksiinia. Se siirtyy naisen elimistöstä sikiöön ja äidinmaitoon. Antibiootit, geenimuunnellulla rehulla ruokitun lihan myrkyt ja elohopea menevät kaikki vauvalle.

–Höpöä.

Juusto on paha, koska se on prosessoitua, rasvaista, suolaista ja sisältää ympäristömyrkkyjä. Maitotuotteet aiheuttavat muun muassa reumaa ja astmaa.

– Lähes höpöä. Suola voi toki olla ongelma. Väestöseurantojen mukaan tosin runsas juuston käyttö on ennuste pikemminkin hyvälle kuin huonolle terveydelle.

Maito on täynnä hormoneja. Siksi se altistaa hormonaalisiin elimiin liittyville syöville. Esim. rintasyöpää sairastavien kuolleisuus on 49 prosenttia korkeampi naisilla, jotka käyttävät maitotuotteita.

– Ei tieteellistä näyttöä, ei faktaa.

Juusto aiheuttaa riippuvuutta, koska se muodostaa elimistössä kasomorfiinia. Se taas vaikuttaa aivoissa samassa paikassa kuin heroiini.

– Heh heh taas.

Vähärasvainen vegaaniruokavalio on kaksi kertaa tehokkaampi diabeteksen ehkäisyssä kuin sekaruokavalio.

– Vegaaniruokavalion ei kannata olla vähärasvainen, koska silloin siinä ei ole riittävästi energiaa ja sen rasvat ovat yleensä tosi hyödyllisiä. Tuota väitettä sinänsä ei ole todistettu ja osoitettu missään.

Lääkkeet eivät auta sydän- ja verisuonitauteihin. Niitä vain halutaan syöttää osana huijausta.

– Tämä kuulostaa salaliittoteorialta. Mutta ei ole totta.

Vahvimmat eläimet syövät kasviksia, joten kasvisruokavaliolla tulee vahvimmaksi.

– Taas hassu väite. Osa eläimistä on kasvissyöjiä, osa petoja ja osa sekasyöjiä. Joukossa aina sekä isoja että pieniä.

Liha tukkii verisuonet, vaikka se ei olisi rasvaista.

– No ei.

Ihmiset eivät ole todellisia sekasyöjiä. Tämän voi päätellä hampaistamme, vatsahapoistamme ja tavastamme kypsentää ruoka ennen se syömistä. "Hedelmäsmoothie kuulostaa herkulliselta, mutta kenenkään ei tee mieli raa'asta lihasta tai kalasta tehtyä smoothieta."

– Ihmisten hampaat ja ruoansulatus ovat sopeutuneet nimenomaan sekaruokaan.

Kasvipohjainen ruokavalio parantaa nivelsairaudet, eikä silloin tarvitse syödä lääkkeitä. Crohnin taudin kaltaiset suolistosairaudet sekä MS-tauti paranevat.

– Eipä tämä näin selvää ole. Kasvispohjainen ruokavalio on hyvä, en sitä halua kieltää. En kuitenkaan uskaltaisi luvata reumapotilaille lääkkeiden pois jättämistä.

Valkea riisi, hedelmät ja sokeri eivät ole terveydelle haitallisia. Tämä osoitettiin jo 1940-luvulla, kun lääkärit kokeilivat kasviruokavaliota erilaisten sairauksien hoitoon.

– Valkea riisi ja sokeri ovat runsaasti käytettynä terveydelle haitallisia, tämä on osoitettu viimeisen 20 vuoden aikana ihan selvästi. Jotenkin olisi selkeämpi uskoa viimeisten vuosien tutkimuksiin kuin johonkin historiaan.

Vitamiinivalmisteet voivat korvata osan ravinteiden saannista kasvispohjaisessa ruokavaliossa. Esim. B12-vitamiinin saanti jää muuten heikoksi.

– Eivät ”voi” vaan ”niillä pitää korvata”.

Vegaaniruokavalio poistaa kivut urheilijalta ja parantaa suorituskykyä.

– Ei poista eikä sinänsä paranna suorituskykyä. Urheilija kyllä pärjää vegaaniruokavaliolla.